Από σήμερα 9 Οκτωβρίου 2024, αρχίζει να μετράει η προθεσμία τριών εβδομάδων που έχουν οι οδηγοί ταξί, για να τοποθετήσουν στο πίσω δεξιά τζάμι των οχημάτων τους τις ειδικές αυτοκόλλητες ταμπέλες, με τις οποίες ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής καρτών πληρωμών από τους αυτοκινητιστές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους (ΠΟΕΙΑΤΑ) παρέλαβε χθες, 8 Οκτωβρίου 2024, το σύνολο των αυτοκόλλητων, δίνοντας έτσι το σήμα εκκίνησης προς τους οδηγούς για να παραλάβουν και να κολλήσουν τη σχετική σήμανση.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη επικόλλησης της αυτοκόλλητης ταμπέλας, προβλέπεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Πηγή: skai.gr

