To μοντέλο της συνιδιοκτησίας δεύτερης κατοικίας και συγκεκριμένα σε πολυτελείς κατοικίες φέρνει στην Ελλάδα η εταιρεία OWNERS.

Ειδικότερα όπως ανέφεραν διοικητικά στελέχη της εταιρείας σε ενημερωτική συνάντηση, η OWNERS ξεκινά τη δραστηριοποίησή της στην ελληνική αγορά του Real Estate, εισάγοντας το νέο μοντέλο συνιδιοκτησίας σε πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς κρυφές χρεώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ένα ποσοστό στο σπίτι που επιθυμούν στο 1/6 της τιμής (με το μερίδιο να φτάνει έως και το 1/2) και χωρίς να επιβαρύνονται με το σύνολο των εξόδων και υποχρεώσεων της παραδοσιακής ιδιοκτησίας.

Πρόκειται για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως κοσμοπολίτικα νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές, γραφικά ορεινά χωριά, ακόμα και αστικά κέντρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Κάθε ακίνητο είναι επιλεγμένο προσεκτικά, προσφέροντας πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτικές πισίνες και εκπληκτική θέα και πληροί τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας

Η OWNERS φροντίζει, ώστε οι συνιδιοκτήτες να απαλλάσσονται από κάθε πτυχή διαχείρισης του ακινήτου, αναλαμβάνοντας η ίδια όλα τα καίρια ζητήματα από την ασφάλιση και τους λογαριασμούς μέχρι τη συντήρηση και τον καθαρισμό, ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζει το ακίνητο με αναλώσιμα είδη για τις ανάγκες της διαμονής.

Πώς λειτουργεί;

Κάθε συνιδιοκτήτης, χάρη στην σύγχρονη εφαρμογή OWNERS App, αποκτά πλήρη έλεγχο του ακινήτου σε πραγματικό χρόνο, έχοντας τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί ανάλογα με το ποσοστό του, ακόμα και σε περιόδους αιχμής και να κλείνει τις διαμονές του εύκολα και χωρίς κόπο.

Ακόμη, μπορεί να επικοινωνεί με τον home manager του σπιτιού 24/7, εξασφαλίζοντας προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως να παραγγέλνει τρόφιμα, να ζητήσει σεφ για ειδικό δείπνο ή φροντιστή για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας.

Το σύστημα κρατήσεων της πλατφόρμας λειτουργεί με κυλιόμενο ημερολόγιο 24 μηνών, προσφέροντας διαθεσιμότητα για κράτηση, η οποία ξεκινά από 2 ημέρες έως 24 μήνες μετά. Δεν ακολουθείται το τυπικό ημερολόγιο έτους, αλλά χρησιμοποιείται ένα συνεχές πλαίσιο δύο ετών.

Η μέθοδος «Stay-IN», διασφαλίζει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση στην κατοικία κατά τις περιόδους αιχμής ή και τις πιο επιθυμητές μέρες του χρόνου.

Άνοδος της συνιδιοκτησίας δεύτερης κατοικίας στην Ευρώπη: Η Ελλάδα στην 9η θέση σε όρους ενδιαφέροντος

To μοντέλο της συνιδιοκτησίας δεύτερης κατοικίας κερδίζει ραγδαία έδαφος σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX τo 2023. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η θέση στην Ευρώπη σε όρους ενδιαφέροντος, με το 67% των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι η συνιδιοκτησία αποτελεί μια έξυπνη απάντηση στην αύξηση των τιμών των ακινήτων στη χώρα, ιδίως σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών.

Αντίστοιχα, το 65% των Ευρωπαίων θα εξέταζε τη συνιδιοκτησία, με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η Τουρκία (79,9%) και η Ρουμανία (75,6%) βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Η οικονομική προσβασιμότητα αποτελεί το σημαντικότερο όφελος της συνιδιοκτησίας, με το 21,6% των Ευρωπαίων να θεωρεί τη συνιδιοκτησία ως τον μόνο τρόπο να αποκτήσει ένα δεύτερο σπίτι, ειδικά σε ακριβές αγορές όπως η Ιρλανδία, η Μάλτα, αλλά και η Ελλάδα. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Pacaso, ο σημαντικότερος παίκτης στην αγορά συνιδιοκτησίας ανέφερε ότι το 15-20% των δευτερευουσών κατοικιών σε κύριες τουριστικές αγορές όπως η Καλιφόρνια και η Φλόριντα αγοράζονται πλέον μέσω μοντέλων συνιδιοκτησίας.

Η OWNERS εξειδικεύεται στην αγοραπωλησία πολυτελών ακινήτων, καθώς και στη μετέπειτα διαχείριση αυτών, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών προς τους συνιδιοκτήτες. Όραμα της OWNERS, όπως επισημάνθηκε, είναι να καταστήσει την πολυτελή ιδιοκτησία προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους. Μέσα από μία καινοτομική προσέγγιση, η Owners, μέσω της πλατφόρμας της (OWNERS App), όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, συνδυάζει την πολυτέλεια με την τεχνολογική αιχμή για την πλήρη διαχείριση του ακινήτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

