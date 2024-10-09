Στην επιβάρυνση που υφίστανται οι επιχειρήσεις λόγω του ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος παραμένει μεγάλο θέμα προβληματισμού για τις επιχειρήσεις, καθώς δεν υπάρχει κρατική επιδότηση.

Από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ξεπέρασε το 30% και λόγω της υψηλής κατανάλωσης, οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες, έλαβαν πολύ "φουσκωμένους" λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, περισσότεροι από 100.000 λογαριασμοί δεν έχουν πληρωθεί στις εταιρείες ενέργειας και ακολουθείται η διαδικασία των δόσεων για να μπορέσουν να ρυθμιστούν τα χρέη από την επιχειρηματική κοινότητα.

Τέλος, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

