Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται ο μηχανισμός του υπουργείου Τουρισμού μετά και τις εξελίξεις που προέκυψαν σήμερα Δευτέρα, μετά την αίτηση πτώχευσης του γερμανικού τουριστικού κολοσσού FTI, καθώς βασικό μέλημα είναι η ασφαλής επιστροφή των ξένων ταξιδιωτών που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν έλθει με τον γερμανικό Tour Operator. Ηδη το γραφείο του ΕΟΤ στην Γερμανία βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις, ενώ στην Αθήνα το υπουργείο Τουρισμού και η αρμόδια υπουργός Ολγα Κεφαλογιάννη βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους εμπλεκόμενους.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι σε 7.500 υπολογίζονται οι τουρίστες που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και έχουν έλθει στη χώρα μας, μέσω του ομίλου FTI, που νωρίτερα σήμερα κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι 7.500 επισκέπτες που έχουν έλθει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, θα επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους όταν τελειώσουν τις διακοπές που έχουν προγραμματίσει. Το βέβαιο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διαταραχθούν οι διακοπές τους από την αίτηση πτώχευσης του διεθνούς Tour Operator, κι αυτό είναι που τονίζεται από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μάλιστα, οι ξενοδόχοι της χώρας που τους φιλοξενούν στην Ελλάδα, με ίδια έξοδα θα φροντίσουν τη μεταφορά τους στα ελληνικά αεροδρόμια. Την ίδια στιγμή, χωρίς οικονομική ζημία θα είναι η παρούσα εξέλιξη για τους ξενοδόχους που συνεργάζονται με τον FTI, αφού όπως έχει γίνει γνωστό, τα ξενοδοχεία αυτά έχουν προπληρωθεί για τις μέχρι τώρα αφίξεις των πελατών του FTI. Aλλωστε ήταν υποψιασμένοι από την περσινή χρονιά οι Ελληνες επαγγελματίες του κλάδου, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον συγκεκριμένο οργανωτή ταξιδίων. Ωστόσο υπάρχουν περίπου 300 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, στα οποία ο FTI οφείλει συνολικά περί τα 1,8 εκατ. ευρώ, από την προηγούμενη χρονιά.

Ενωση Ξενοδόχων Κρήτης στο skai.gr: Άγνωστος ακόμα ο αριθμός των τουριστών που έκλεισαν διακοπές μέσω του FTI

Σε σοκ βρίσκονται οι ξενοδόχοι Κρήτης από το «κανόνι» του FTI του τρίτου μεγαλύτερου τουριστικού πρακτορείου στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο skai.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κρήτης, Νίκος Χαλκιαδιάκης, ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός o αριθμός των Γερμανών, κυρίως, τουριστών που είχαν κλείσει τις διακοπές τους στο νησί.

«Περιμένουμε τα στοιχεία από το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο» τόνισε, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε δεν υπάρχει θέμα με τα ξενοδοχεία καθώς οι κρατήσεις είναι προπληρωμένες ενώ το ταξίδι τους είναι ασφαλισμένο».

Ο κ. Χαλκιαδάκης τόνισε ακόμα ότι η χρεοκοπία συμπαρασύρει όλα τα γραφεία του ομίλου, όπως το You Travel με έδρα το Λονδίνο, μέσω του οποίου είχαν κλείσει τις διακοπές τους, χιλιάδες Βρετανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

