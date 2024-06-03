Άνοιξε η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού για το 2024.

Μέσα από την πλατφόρμα θα γίνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων-ανέργων περιόδου 2024-2025» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Ιουλίου 2024 και αφορά 300.000 δικαιούχους με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, συνολικά 23.195 επιταγές κοινωνικού τουρισμού 2023-2024 της ΔΥΠΑ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας στο διάστημα 1-31 Μαΐου.

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε ο Νότιος Τομέας Αθηνών, ενώ ακολουθούν η Εύβοια και η Αργολίδα.

Ενδεικτικά, οι 10 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών τον περασμένο μήνα είναι:

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στα καταλύματα Ρόδου, Β. Εύβοιας, Έβρου και Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν

