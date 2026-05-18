Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει σχέδια για να υποχρεώσει τις εταιρείες του μπλοκ να αγοράζουν κρίσιμα εξαρτήματα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, ανέφεραν τη Δευτέρα οι Financial Times.

Οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν επιχειρήσεις σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως τα χημικά προϊόντα και τα βιομηχανικά μηχανήματα, προσθέτει το δημοσίευμα των FT, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να αγοράζουν μόλις το 30% έως 40% των εξαρτημάτων από έναν μόνο προμηθευτή και θα πρέπει να προμηθεύονται τα υπόλοιπα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές που δεν προέρχονται από την ίδια χώρα.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Κίνα συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης τον ασφυκτικό έλεγχο στην επεξεργασία πολλών ορυκτών, περιορίζοντας κατά καιρούς τις εξαγωγές, συμπιέζοντας τις τιμές και υπονομεύοντας την ικανότητα άλλων χωρών να διαφοροποιήσουν τις πηγές προμήθειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και προηγμένων όπλων.

Ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφκοβιτς, σχεδιάζει σειρά τιμωρητικών δασμών σε κινεζικά χημικά προϊόντα και μηχανήματα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το εμπορικό έλλειμμα του μπλοκ, ύψους 1 δισ. ευρώ την ημέρα, και να προστατεύσει τις εταιρείες από την «εργαλειοποίηση του εμπορίου» από την Κίνα, σύμφωνα με τους FT.

Τον περασμένο μήνα, ο Σέφκοβιτς υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για μια εταιρική σχέση στην παραγωγή και τη διασφάλιση κρίσιμων ορυκτών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να χαλαρώσει ο έλεγχος της Κίνας στα υλικά που είναι κρίσιμης σημασίας για την προηγμένη μεταποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, αυτά τα αρχικού σταδίου σχέδια θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής αφιερωμένη στην Κίνα στις 29 Μαΐου και θα μπορούσαν στη συνέχεια να εγκριθούν από τους ηγέτες της ΕΕ στα τέλη Ιουνίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.