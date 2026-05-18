Του Άκη Τσιούφη

Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, υπάρχει μια όχι μεγάλη σε έκταση ρύθμιση η οποία επιταχύνει σημαντικά το χρόνο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων.



Σύμφωνα με τη ρύθμιση, την «ευθύνη» για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα – που είναι και ο σημαντικότερος «πονοκέφαλος» για τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ – δεν την έχει πλέον το ταμείο στο οποίο ο ασφαλισμένος έχει τα περισσότερα ένσημα, αλλά το ταμείο από το οποίο έχει τα τελευταία του χρονικά ένσημα.



Κάπως έτσι, με μια κίνηση, ο χρόνος έκδοσης μιας επικουρικής ψαλιδίζεται κατά 3-4 μήνες!



Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν ασφαλισμένο ο οποίος έχει 3 ταμεία έχοντας δουλέψει και ως εμποροϋπάλληλος και ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Για να εκδοθεί η επικουρική του έπρεπε να προηγηθεί μια ..εξαντλητική διαδικασία εσωτερικής αλληλογραφίας εν έτη 2026!

Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ έπρεπε να επικοινωνήσει ξεχωριστά με τα 3 ταμεία περιμένοντας απαντήσεις για τον χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου. Και καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση του συστήματος, και πολλά ταμεία έχουν τους φακέλους ενσήμων ακόμη σε στοίβες στα γραφεία και στις αποθήκες, όλο αυτό έπαιρνε κάποιο….σεβαστό διάστημα.

Κι αφού προέκυπτε ο «νικητής», το ταμείο δηλαδή με τον περισσότερο ασφαλιστικό χρόνο, προχωρούσε και η έκδοση της επικουρικής.

Πλέον το τελευταίο χρονικά ταμείο θα είναι εκείνο που θα εκδίδει τη σύνταξη. Θα είναι υπεύθυνος και για τη διαπίστωση του δικαιώματος θεμελίωσης και του υπολογισμού της σύνταξης.



Όλο αυτό συμβαίνει γιατί τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία, περίπου 100 τον αριθμό, μπορεί να συγχωνεύθηκαν στον ΕΦΚΑ, όμως η συγχώνευση δεν έχει γίνει οργανικά, και το καθένα διατηρεί ακόμη τα ρους κανόνες και τις προβλέψεις του.



Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι το πρόβλημα με τις επικουρικές δεν αφορά το Δημόσιο όπου το 95% των επικουρικών εκδίδεται 1 μήνα μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Ούτε με το τέως ΙΚΑ, στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει ζήτημα καθώς εκεί οι επικουρικές εκδίδονται 2-3 μήνες μετά την κύρια.



Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το στοκ των εκκρεμών συντάξεων.



Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς επικουρικές με δικαίωμα έκδοσης – έχει δηλαδή εκδοθεί η κύρια σύνταξη που είναι και η προϋπόθεση – ξεπερνούν κατά τι τις 30.000.



Η νέα διαδικασία έκδοσης ισχύει για τις καινούριες αιτήσεις έκδοσης επικουρικής και όχι για τις υφιστάμενες.

