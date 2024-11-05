«Θα συνεχίσουμε ν' αναπτυσσόμαστε στη Θεσσαλονίκη»: με τη φράση αυτή ο επικεφαλής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, Νίκο Γκαριμπόλντι (Nico Gariboldi), έδωσε σήμερα το στίγμα των προθέσεων της πολυεθνικής βιοφαρμακοβιομηχανίας για την πόλη. Γνωστοποίησε ότι η Pfizer σχεδιάζει την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεών της σε μέρος της έκτασης όπου ήδη χωροθετούνται, στο «East Plaza Campus», εντός του 2026, ώστε να μπορούν να στεγάσουν επιπλέον 200-250 άτομα.

Ο κ.Γκαριμπόλντι προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ενός νέου, Παγκόσμιου Kέντρου Μάθησης και Ανάπτυξης (Global Center of Learning and Development), για το οποίο οι προσλήψεις θα αρχίσουν μέχρι το τέλος του 2024. Επανέλαβε ότι στόχος είναι η Pfizer να «κλείσει» τη χρήση 2024 με περίπου 1200 εργαζόμενους στους τέσσερις οργανισμούς της που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, έναντι των 168 με τους οποίους ξεκίνησε το 2020, εν μέσω πανδημίας. Για το 2025, υπενθύμισε, η Pfizer προβλέπεται ότι θα απασχολεί στη Θεσσαλονίκη σχεδόν 1400 άτομα.

Τέσσερις παγκόσμιοι οργανισμοί, 35.000 βιογραφικά και 51 εθνικότητες

Σήμερα, στα 9000 τετραγωνικά του «East Plaza Campus», στα ανατολικά της πόλης, στεγάζονται τέσσερις παγκόσμιοι οργανισμοί της Pfizer, για την πρόσληψη στους οποίους η εταιρεία έχει λάβει μέχρι σήμερα πάνω από 35.000 βιογραφικά: το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (το οποίο, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, απασχολούσε πέρυσι περίπου το 1% των επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα), το Κέντρο Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών, το τμήμα Safety Surveillance & Risk Management (Ασφάλειας Φαρμάκων & Φαρμακοεπαγρύπνησης) και το Pfizer Research & Development (Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών).

Στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης απασχολούνται εργαζόμενοι από 51 εθνικότητες, το 15% των οποίων προέρχονται από brain gain (Έλληνες που επέστρεψαν από το εξωτερικό, όπου είχαν μεταναστεύσει κατά την κρίση). Πρόκειται για εκατοντάδες ερευνητές, που εργάζονται πάνω σε πρωτοποριακά πρότζεκτ της Pfizer με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Για παράδειγμα, στο Pfizer Research & Development, που αριθμεί πάνω από 230 εργαζομένους/ες στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 170 στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι στην Αθήνα, «τρέχουν» πλέον κλινικές μελέτες και δοκιμές της Pfizer, οι οποίες μέχρι το 2023 γίνονταν ως επί το πλείστον μόνο στην Ασία και τη Βόρεια και Νότια Αμερική, όπως γνωστοποίησε η επικεφαλής του, Μarge Bailanis (Μαρτζ Μπαϊλάνις). Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα επιτρέπει την αξιοποίηση των ζωνών ώρας, ώστε η έρευνα να «τρέχει» 24 ώρες το 24ωρο και οι ερευνητές που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 κλινικές μελέτες παγκοσμίως.

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί και Κέντρο Ασφάλειας Φαρμάκων και Φαρμακοεπαγρύπνησης της Pfizer, το οποίο είναι πλήρως υπεύθυνο για περισσότερα από 120 φαρμακευτικά προϊόντα παγκοσμίως. Στο κέντρο εργάζονται σήμερα 19 ιατροί εξαιρετικών δεξιοτήτων, όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής του, Giovanni Furlan (Τζιοβάνι Φουρλάν), σύμφωνα με τον οποίο είναι η πρώτη φορά που ένας παγκόσμιος οργανισμός για τη φαρμακευτική ασφάλεια και φαρμακοεπαγρύπνηση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας στην πόλη και δεξιότητες, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν.

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξε η Pfizer και για την εγκατάσταση ενός από τα μόλις έξι κέντρα Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών της παγκοσμίως, όπως σημείωσε ο επικεφαλής του, Γιώργος Κοσκινάς. Στην Ευρώπη αντίστοιχο κέντρο υπάρχει μόνο ένα ακόμα, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Στο κέντρο εργάζονται σήμερα 430 υπάλληλοι από 45 εθνικότητες, υποστηρίζοντας πρότζεκτ σε 70 χώρες και σε 30 διαφορετικές γλώσσες.

Η δικαίωση της επένδυσης στη Θεσσαλονίκη

Για μεγάλη δικαίωση της επένδυσης στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης, αναφερόμενος στην απόφαση του αμερικανικού κολοσσού να επεκταθεί στην πόλη, αξιολογώντας το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου ταλέντου και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Όπως είπε, όσο προστίθενται νέα κομμάτια δραστηριότητας στη χώρα και οι αξιολογήσεις είναι θετικές, τόσο αυξάνεται το ενδιαφέρον από τη Νέα Υόρκη και τα κεντρικά της εταιρείας στις ΗΠΑ, ώστε να έρθουν περισσότερα τμήματα στην Ελλάδα.

Ως προς την ποιότητα του ανθρώπινου ταλέντου ανέφερε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: όταν το τμήμα κλινικών δοκιμών ήρθε στη Θεσσαλονίκη, διηγήθηκε, υπήρχε ένα πρότζεκτ σε εξέλιξη σε άλλη χώρα, το οποίο είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Σε μόλις δύο μήνες, αυτό το έργο ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε πως τα πρότζεκτ που παρέδωσαν οι πρώτοι εργαζόμενοι στο hub της Θεσσαλονίκης ήταν σημαντικά σε όρους τόσο χρόνου, όσο και ποιότητας, δημιουργώντας στα κεντρικά της εταιρείας τη βεβαιότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να διεκπεραιώσουν σημαντικά έργα.

«Μια Pfizer δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά…»

«Μια Pfizer δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά δείχνει πώς μπορεί να είναι η άνοιξη» σημείωσε ο υπεύθυνος του Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Svet Danchev (Σβετ Ντάντσεφ), παρουσιάζοντας τα επικαιροποιημένα στοιχεία παλαιότερης μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τη συνεισφορά της Pfizer στην ελληνική οικονομία.

Υπενθύμισε ότι η συνεισφορά, στην ελληνική οικονομία, της δραστηριότητας της Pfizer σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπολογίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2020-2030. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δημιουργείται άμεσα από την Pfizer εκτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ συνολικά την περίοδο 2020-2030. Ως αποτέλεσμα, για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται συνολικά 2,3 ευρώ ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία. Αναφορικά με την απασχόληση, η δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υποστηρίζει συνολικά (άμεσα και έμμεσα) περίπου 3.900 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2020-2030.

Η συνολική δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη ενισχύει σημαντικά και την τοπική οικονομία. Ειδικότερα, η επίδραση στο ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υπολογίζεται σε 1,14 δισ. συνολικά την περίοδο 2020-2030 (από τη δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι θα υποστηρίζεται το 0,6% του ΑΕΠ της περιοχής), στηρίζοντας κατά μέσο όρο περίπου 1.750 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης τοπικά. Παράλληλα, το ποσοστό των εργαζόμενων στην Pfizer με μεταπτυχιακές σπουδές είναι περίπου επτά φορές υψηλότερο συγκριτικά με τον μέσο όρο στην ελληνική οικονομία.

Σχολιάζοντας τη μελέτη, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ξεχωριστή βαρύτητα που έχουν στο μείγμα των επενδύσεων αυτές που γίνονται από διεθνείς εταιρείες και διατηρούν ή προσελκύουν ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Υψηλή σημασία έχει επίσης η δημιουργία τοπικών συστημάτων και δικτύων εταιρειών που μπορεί να αναζωογονήσουν και να ενδυναμώσουν περιοχές πόλεων όπως έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη.

Τα ευρήματα της μελέτης του ΙΟΒΕ παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο συζήτησης πάνελ για τον σχολιασμό των ευρημάτων της μελέτης, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Pfizer, σημείωσε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για να επιλέξει η Pfizer τη Θεσσαλονίκη εξήντλησε την έρευνα ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, που απέκλεισαν άλλες πόλεις και την οδήγησαν σε αυτή, κάτι που έδωσε σήμα στην παγκόσμια κοινότητα για τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής.

Ο δρ Ιωάννης Κομπατσιάρης, διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), επισήμανε ότι ο ερευνητικός φορέας που εκπροσωπεί έχει συνεργαστεί με την Pfizer σε τέσσερα έργα, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Για τους ερευνητές τα πρότζεκτ αυτά αποτελούν σημαντική ευκαιρία, αφενός επειδή τους δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσουν την έρευνά τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες μιας εταιρείας και αφετέρου διότι επειδή βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με συνεργάτες και τμήματα της Pfizer παγκοσμίως, για έργα με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει πρόσφατα αρνητικά διεθνή δημοσιεύματα για την Pfizer, τον Άλμπερτ Μπουρλά και την αμφισβήτησή του από την επενδυτική Starboard, ο κ.Ραγκούσης είπε πως απάντηση σε όλα έδωσε ο ίδιος ο κ. Μπουρλά. Οι εργαζόμενοι, αυτό που διαπιστώνουν είναι η καλή πορεία της επιχείρησης: «όταν είσαι εργαζόμενος σε μια εταιρεία, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι οι συνθήκες εργασίας, η αποτελεσματικότητα και η καθημερινή βελτίωση, κι όταν τα βλέπεις όλα αυτά από μέσα, νιώθεις σίγουρα ότι η εταιρεία βαδίζει προς η σωστή κατεύθυνση» είπε.

