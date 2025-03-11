Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα δάνεια ύψους 150 δισ. ευρώ που θέλει να αντλήσει από τις αγορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του μπλοκ για την αγορά εξοπλισμών από ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο.

"Αυτά τα δάνεια πρέπει να χρηματοδοτήσουν αγορές από ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν. Η ίδια τόνισε ότι «η σύμβαση πρέπει να είναι πολυετής ώστε να προσφέρει στον κλάδο την προβλεψιμότητα που είναι αναγκαία. Και, τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στις κοινές προμήθειες», πρόσθεσε.

Η Κομισιόν σκοπεύει να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου.

Η Γαλλία, η οποία παραδοσιακά υποστηρίζει να συμπεριληφθούν ρήτρες για την αγορά ευρωπαϊκών εξοπλισμών στις αμυντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το μπλοκ, έχει εντείνει τις πιέσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς θεωρεί ότι το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο αποτελεί έναν τρόπο να ενισχυθεί η εθνική παραγωγή των χωρών της ΕΕ.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, πριν εισέλθει τη Δευτέρα στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, δήλωσε ότι είναι «πολύ σημαντικό τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων».

Τον κίνδυνο εξάρτησης του μπλοκ από την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ επεσήμαναν και άλλες χώρες μέλη της Ένωσης.

«Τίθεται θέμα ασφάλειας και μη εξάρτησης από άλλες ηπείρους», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τρίτη η Σουηδή υπουργός Οικονομικών Ελίζαμπεθ Σβάντεσον.

Η πρόταση χρήση ευρωπαϊκών δανείων για την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων είναι επίσης ένας τρόπος να καμφθεί η αντίσταση όσων εκφράζουν ανησυχίες ότι άλλα οικονομικά και κοινωνικά θέματα θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα. «Αυτό θα έχει επίσης σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα περιλαμβάνει νέα εργοστάσια και γραμμές παραγωγής» εδώ στην Ευρώπη, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.