Ισχυρή βουτιά κατέγραψε στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας η Wall Street, συνεχίζοντας στην έντονα πτωτική τροχιά του προηγούμενου πενθημέρου, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών ότι η πολιτική των δασμών απειλεί να οδηγήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε ύφεση, κάτι μάλιστα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αποκλείσει κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε «βουτιά» σχεδόν 900 μονάδες ή 2,08% και έκλεισε στις 41.911,71 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 2,7% και διολίσθησε στις 5.614,56 μονάδες, που είναι το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq είχε τη χειρότερη μέρα του από τον Σεπτέμβριο του 2022 καθώς «βυθίστηκε» κατά 4% και έκλεισε στις 17.468,32 μονάδες.

Μετά τη σημερινή πτώση, ο Nasdaq έχει κατρακυλήσει σχεδόν 14% από το πρόσφατο υψηλό του, που σηματοδοτεί την είσοδο του τεχνοβαρούς δείκτη σε περιοχή διόρθωσης,

Αφορμή για το σημερινό sell-off, που διεύρυνε τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψαν οι αμερικανικοί δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα, αποτέλεσε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε «μια μεταβατική περίοδο» και κυρίως η άρνησή του να απαντήσει αν περιμένει ότι η οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση.

«Απεχθάνομαι να κάνω προβλέψεις για τέτοια πράγματα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολύ μεγάλο», αρκέστηκε να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση του Fox News.

Η στάση του Τραμπ τρόμαξε τους επενδυτές γιατί όπως εξηγούν οι αναλυτές «η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποδέχεται την ιδέα ότι δεν αποτελεί πρόβλημα η πτώση της αγοράς και ότι είναι ΟΚ ακόμη και με μια ενδεχόμενη ύφεση προκειμένου να επιτύχει τους ευρύτερους στόχους της».

«Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα ισχυρό καμπανάκι αφύπνισης για τη Wall Street. Υπήρχε η αίσθηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά κάποιο τρόπο προέβαλε ως δείκτη της επιτυχίας του την απόδοση του χρηματιστηρίου και νομίζω ότι πλέον βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει, οπότε η αγορά αρχίζει να αντικατοπτρίζει αυτήν την πραγματικότητα», αναφέρει ο Ρος Μέιφιλντ, υπεύθυνος στρατηγικών επενδύσεων στην Baird.

Στο σημερινό sell-off πρωτοστάτησαν οι μετοχές των λεγόμενων Magnificent Seven, ήτοι των τεχνολογικών κολοσσών που οδήγησαν το πρόσφατο ράλι της Wall Street, καθώς οι επενδυτές εν μέσω της αβεβαιότητας στράφηκαν σε τίτλους με περισσότερο αμυντικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, ο τίτλος της Tesla σημείωσε «βουτιά» 15% σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του από το 2020, ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia κατέγραψε πτώση 5%, ενώ ακολούθησαν Alphabet και Meta με απώλειες άνω του 4%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.