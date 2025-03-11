Wall Street: Η πολιτική δασμών του Τραμπ στοίχισε κεφαλαιοποίηση $4 τρισ. στον S&P 500

Η πολιτική των δασμών που εφαρμόζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τρομάξει τους επενδυτές καθώς έχει εγείρει φόβους για ενδεχόμενη ύφεση της αμερικανικής οικονομίας.

Οι φόβοι αυτοί με τη σειρά τους έχουν προκαλέσει sell-off στο αμερικανικό χρηματιστήριο, που εξανέμισε 4 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που απαρτίζουν τον δείκτη S&P 500 σε σύγκριση με το υψηλό που κατέγραψε τον προηγούμενο μήνα, όταν ακόμα η Wall Street χαιρέτιζε μεγάλο μέρος της ατζέντας του Τραμπ, όπως αναφέρει το Reuters.

Μια σειρά κινήσεων του Αμερικανού προέδρου έκτοτε, και ειδικότερα τα μπρος-πίσω του Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς στα προϊόντα σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα, έχει εντείνει την αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους επενδυτές.

«Παρατηρούμε μια σαφή, σημαντική αλλαγή του κλίματος», σημειώνει ο Ayako Yoshioka, ανώτερος σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στη Wealth Enhancement.

Το sell-off στο αμερικανικό χρηματιστήριο επιδεινώθηκε τη Δευτέρα, με τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης S&P 500 να κατρακυλά 2,7% χαμηλότερα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του το τρέχον έτος, και τον τεχνοβαρή Nasdaq να σημειώνει «βουτιά» 4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο S&P 500 μάλιστα έκλεισε τη Δευτέρα 8,6% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στις 19 Φεβρουαρίου, χάνοντας περισσότερα από 4 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, απέχοντας λίγο πλέον από το όριο του -10% που σηματοδοτεί την είσοδο του δείκτη σε περιοχή διόρθωσης. Όριο που ξεπέρασε ο τεχνοβαρής Nasdaq την προηγούμενη Πέμπτη, όταν οι απώλειές του από το υψηλό του Δεκεμβρίου 2024 ξεπέρασαν το 10%.

Αιτία της σαφούς επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος τη Δευτέρα ήταν η άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο να εκτιμήσει αν η οικονομία των ΗΠΑ κινδυνεύει να εισέλθει σε ύφεση, κάτι που ανησυχεί τους επενδυτές λόγω της εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί.

«Η αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι δασμών με τον Καναδά, το Μεξικό και την Ευρώπη, ωθεί τα διοικητικά συμβούλια και τα στελέχη των επιχειρήσεων να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους», τόνισε ο Peter Orszag, διευθύνων σύμβουλος της Lazard, στο συνέδριο CERAWeek που πραγματοποιείται στο Χιούστον.

«Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τις συνεχιζόμενες εντάσεις με την Κίνα, αλλά το θέμα με τον Καναδά, το Μεξικό και την Ευρώπη, προκαλεί σύγχυση. Εάν αυτό δεν επιλυθεί μέσα τον επόμενο μήνα ή κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να πλήξει ουσιαστικά τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ και των κινήσεων συγχωνεύσεων και εξαγορών», πρόσθεσε ο Orszag.

Ενδεικτική το κλίματος που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων ήταν η κίνηση της Delta Air Lines τη Δευτέρα να περικόψει κατά το ήμισυ τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του α' τριμήνου, που οδήγησαν τη μετοχή της σε πτώση 14% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας Εντ Μπάστιαν να κατηγορεί την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στις ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να αποδέχεται λίγο περισσότερο πλέον την ιδέα ότι δεν αποτελεί πρόβλημα η υποχώρηση της αγοράς, και ενδεχομένως είναι ΟΚ ακόμα και με μια ύφεση προκειμένου να επιτύχει τους ευρύτερους στόχους της», δήλωσε εχθές ο Ross Meyfield, σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στην Baird. «Νομίζω ότι αποτελεί ένα σημαντικό καμπανάκι αφύπνισης για τη Wall Street», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης S&P 500 έχει καταγράψει κέρδη άνω του 20% το 2023 και το 2024, με οδηγό τις μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης και τις μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνολογία, όπως ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia και η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, που δεν τα πάνε όμως τόσο καλά μέχρι στιγμής φέτος, λειτουργώντας ως «βαρίδια» για τους δείκτες της Wall Street.

Είναι ενδεικτικό ότι τη Δευτέρα ο κλάδος τεχνολογίας του δείκτη S&P 500 σημείωσε «βουτιά» 4,3%, με την Apple και την Nvidia να σημειώνουν αμφότερες απώλειες περίπου 5% και την Tesla να κατρακυλά 15% χαμηλότερα, χάνοντας περίπου 125 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Η τελευταία αυτή πτώση του S&P 500, πάντως, όχι μόνο έσβησε το σύνολο των κερδών που είχε καταγράψει ο δείκτης από την εκλογή του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, αλλά έχει οδηγήσει τον δείκτη σχεδόν 3% χαμηλότερα.

Ακόμη όμως και μετά το πρόσφατο sell-off, οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις παραμένουν σημαντικά υψηλότερα ότι τους ιστορικούς μέσους όρους. Ο S&P 500 την Παρασκευή διαπραγματευόταν με P/E λίγο περισσότερο από 21 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του επόμενου έτους, έναντι του ιστορικού μέσου όρου των 15,8 φορών, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG Datastream.

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις των αμερικανικών μετοχών εδώ και αρκετό καιρό και ψάχνουν τον καταλύτη που θα οδηγήσει σε διόρθωση την αγορά», σημειώνει ο Dan Coatsworth, αναλυτής επενδύσεων στην AJ Bell. «Ο συνδυασμός των ανησυχιών για έναν εμπορικό πόλεμο, των γεωπολιτικών εντάσεων και της αβεβαιότητας για τις προοπτικές τις οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει αυτόν τον καταλύτη», προσθέτει.

Μια ακόμη ένδειξη της εντεινόμενης ανησυχίας των επενδυτών είναι η εξέλιξη του δείκτη Μεταβλητότητας Cboe, ο οποίος τη Δευτέρα έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024.



