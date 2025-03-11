Τέλος στις πληρωμές με μετρητά του επιδόματος τέκνων Α21

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγα 24ωρα έχουν ακόμη στη διάθεσή τους για να υποβάλλουν την απαραίτητη αίτηση όσες οικογένειες θέλουν να πληρωθούν το επίδομα τέκνων Α21 στο τέλος του μήνα:

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου και όσοι «χάσουν» την προθεσμία δεν θα λάβουν την ενίσχυση στις 31 Μάρτη. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι, είναι πως η πληρωμή αυτού του μήνα θα είναι και η τελευταία που η ενίσχυση θα δοθεί ολόκληρη σε μετρητά.

Στην επόμενη καταβολή του επιδόματος τέκνων Α21 στα τέλη Μαΐου οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί προπληρωμένη κάρτα, στην οποία θα πιστωθεί το μισό ποσό του επιδόματος, με το άλλο μισό να μπαίνει κανονικά στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για επίδομα τέκνων Α21

Επί του παρόντος όσοι θέλουν να λάβουν την πρώτη δόση της ενίσχυσης στο τέλος του τρέχοντος μήνα, θα πρέπει να κάνουν τη σχετική αίτηση με τη χρήση των κωδικών taxisnet μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου και ώρα 18:00, είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr).

Αν δεν προλάβουν την προθεσμία θα πρέπει να περιμένουν να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα στις αρχές Απριλίου για να πάρουν την α’ και τη β΄δόση στα τέλη Μαΐου πια.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2023.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας

η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η διαδικασία για την έκδοση προπληρωμένης κάρτας

Όπως προαναφέρθηκε πάντως για να εξοφληθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων τη β’ δόση στα τέλη Μαΐου θα πρέπει μέχρι τότε να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες για την έκδοση προπληρωμένης κάρτας.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αίτησης έκδοσης της προπληρωμένης κάρτας γίνεται μέσω νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος (https://prepaid.minscfa.gov.gr/).

Το πληροφοριακό σύστημα διαλειτουργεί με τις βάσεις δεδομένων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ και ανακτά τον IBAN και τη διεύθυνση που έχετε ήδη δηλώσει στις αιτήσεις σας για επιδόματα.

Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να εισέλθετε στο νέο σύστημα εντός πέντε (5) ημερών για να προβείτε σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και, εφόσον το επιθυμείτε, σε τυχόν αλλαγή τους.

Εάν δεν προβείτε σε κάποια ενέργεια εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, η αίτησή σας υποβάλλεται με τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από τους Φορείς (Δ.ΥΠ.Α. ή/και ΟΠΕΚΑ) προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στον οποίο αντιστοιχεί ο IBAN.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών προχωρά στον έλεγχο της αίτησης και στη συνέχεια στην έκδοση και αποστολή της προπληρωμένης κάρτας.



