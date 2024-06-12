Eurostat: Κάτω από το όριο της φτώχειας το 26% των Ελλήνων το 2023

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους στην Ελλάδα και δύο στους δέκα στην ΕΕ ζουν στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2023 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το 2023, 94,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ (21% του πληθυσμού) διέτρεχαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους: φτώχεια, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή/και διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Ο αριθμός των ανθρώπων αυτών μειώθηκε ελαφρά το 2023 σε σύγκριση με το 2022 (95,3 εκατομμύρια, 22% του πληθυσμού).

Τα ποσοστά των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό διέφεραν μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2023. Οι υψηλότερες τιμές αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (32%), τη Βουλγαρία (30%), την Ισπανία (27%) και την Ελλάδα (26%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (12%), τη Σλοβενία (14%), τη Φινλανδία και την Πολωνία (αμφότερες από 16%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.