Οι κατασκευές, οι συμμετοχές και οι νέες επενδύσεις είναι οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής του ομίλου ΑΒΑΞ, έτσι όπως την περιέγραψε, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο πρόεδρος του ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου, οι κατασκευές, ως το core business του ομίλου, θα συνεχίσουν να παράγουν ολοένα και περισσότερες ταμειακές ροές το επόμενο διάστημα, οι συμμετοχές σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις δημιουργούν ώριμες αποδόσεις και θετικές ταμειακές ροές, δίνοντας τη δυνατότητα είσπραξης σημαντικών μερισμάτων σε ετήσια βάση, ενώ οι νέες επενδύσεις θα τροφοδοτηθούν από την επικερδή δραστηριότητα στους τομείς των κατασκευών και των συμμετοχών.

Στον πυλώνα των κατασκευών, η ΑΒΑΞ διαθέτει σήμερα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 3,4 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή έργων, έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση του περιθωρίου EBITDA φτάνοντας τα 26,7 εκατ. ευρώ το 2023 από 17,6 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένει περαιτέρω αύξηση του τζίρου και βελτίωση της κερδοφορίας από το 2024 και έπειτα.

Στις συμμετοχές, η διοίκηση αναφέρθηκε στις επιτυχημένες επενδύσεις της ΑΒΑΞ σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας μάλιστα από την πρώτη γενιά αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στη χώρα μας, την Αττική Οδό και τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Επιπλέον, έκανε λόγο για σημαντικές ετήσιες χρηματοροές τις οποίες ο όμιλος έχει διασφαλίσει από άλλες προσοδοφόρες συμμετοχές σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, με μέσο ετήσιο ποσό για την 5ετία 2024-2028 τα 43 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπολειπόμενων εισροών από την Αττική Οδό.

Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΒΑΞ Χρήστος Ιωάννου υπογράμμισε ότι «νέοι δρόμοι ανοίγουν για την ΑΒΑΞ που με όραμα και ξεκάθαρη στρατηγική θα συνεχίσει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και την κοινωνία».

Όσον αφορά τις νέες επενδύσεις, στον τομέα των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων ο όμιλος ΑΒΑΞ έχει προεπιλεγεί σε 25 διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των 3,5 δισ. ευρώ, από το οποίο αναμένει να κερδίσει ένα σημαντικό κομμάτι.

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι ο όμιλος αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς όπως η ενέργεια και το real estate. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην IXION, ως το ενεργειακό όχημα της ΑΒΑΞ για τις ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας και τις εφαρμογές ηλεκτροκίνησης καθώς και στις οικιστικές αναπτύξεις σε νησιά ως προτεραιότητα της εταιρείας στον τομέα του real estate.

Το 2023 προκύπτει αύξηση 12,6% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος κινήθηκε στα 453,5 εκατ. ευρώ, έναντι 402,7 εκατ. το 2022. Συνεχίστηκε παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, η εντυπωσιακή μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρίας κατά 37,9 εκατ. ευρώ το 2023 (-17,2% από το 2022, και -59,8% από το 2020), ενώ σημειώνεται ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων με σημείο αναφοράς το τέλος του 2023 στα 3,4 δισ. ευρώ μαζί με τα προς υπογραφή έργα, με την πλειονότητα αυτού να προέρχεται από ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ.

Αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρεία, η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης πρωτοβουλίες για την ανταμοιβή των μετόχων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης του 2023, το οποίο προβλέπει αγορά έως 10 εκατ. μετοχών στους επόμενους 12 μήνες. Επίσης, ο όμιλος δεσμεύτηκε για τη συνεπή παροχή μερίσματος προς τους μετόχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης δήλωσε: «Με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, με ανεκτέλεστο ρεκόρ και την απαράμιλλη ικανότητά μας στην κατασκευή, έχουμε βάλει την ΑΒΑΞ σε μια σαφή τροχιά ανάπτυξης. Είμαστε σίγουροι για τις δυνατότητές μας και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις. Και συμπλήρωσε: «ήδη έχουμε καταφέρει κάτι που αρκετοί μας έλεγαν ότι είναι ακατόρθωτο: να μειώσουμε κατά 60% τον καθαρό δανεισμό της εταιρίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

