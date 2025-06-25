Πρόταση για τη χαλάρωση ενός σημαντικού κανόνα που σχετίζεται με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις μεγάλες τράπεζες, ο οποίος, όπως οι τελευταίες υποστηρίζουν, περιορίζει την ικανότητά τους να κατέχουν περισσότερα ομόλογα και να ενεργούν ως μεσάζοντες στην αγορά των 29 τρισ. δολαρίων παρουσίασε η Federal Reserve.

Συγκεκριμένα, η Fed προτείνει την αναθεώρηση του λεγόμενου «ενισχυμένου δείκτη συμπληρωματικής μόχλευσης», όπως η Bank of America Corp., η JPMorgan Chase & Co. και η Goldman Sachs Group Inc., σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην αγορά ομολόγων.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης θα μειωθεί το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις εταιρείες συμμετοχών στο εύρος του 3,5% έως 4,5%, από το τρέχον 5%.

Οι θυγατρικές τραπεζικές εταιρείες τους θα δουν επίσης τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ισχύουν γι' αυτές να μειώνονται στο ίδιο εύρος, από το 6% που είναι σήμερα.

«Η πρόταση θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις αγορές ομολόγων των ΗΠΑ, μειώνοντας την πιθανότητα δυσλειτουργίας της αγοράς και την ανάγκη παρέμβασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε ένα μελλοντικό στρεσογόνο γεγονός», δήλωσε η Μισέλ Μπόουμαν, νέα αντιπρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας αρμόδια για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, σε ανακοίνωσή της που συνοδεύει την πρόταση.

«Θα πρέπει να είμαστε προνοητικοί στην αντιμετώπιση των ακούσιων συνεπειών της τραπεζικής ρύθμισης», πρόσθεσε η Μπόουμαν.

Η Fed θα ψηφίσει για την προώθηση της πρότασης αργότερα σήμερα.



