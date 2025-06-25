Οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, οι οποίες απορρέουν από ένα πολύπλοκο και ασταθές θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ).

Όπως διαπιστώνει το Ινστιτούτο, το πλήθος νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών υποχρεώσεων έχει οδηγήσει σε υψηλό κόστος συμμόρφωσης, επηρεάζοντας αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, την επενδυτική δυναμική και τη βιωσιμότητά τους.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αναλυτικής καταγραφής των οικονομικών βαρών που επωμίζονται οι μικρές επιχειρήσεις εξαιτίας της συμμόρφωσής τους με αυτό το πλαίσιο.

Η εστίαση τοποθετείται στους τρεις βασικούς πυλώνες επιβάρυνσης: φορολογικά βάρη, κανονιστικά/διοικητικά κόστη και τραπεζικές/χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις.

Στο κείμενο ειδικότερα, αναλύονται:

Το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες χρηματικές υποχρεώσεις (φόροι, τέλη, εισφορές), όσο και το διοικητικό βάρος (μισθοί, εξωτερικές υπηρεσίες, τεχνολογικές επενδύσεις).

Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από πλήθος ειδικών φορολογιών (τέλη, φόροι κατανάλωσης κλπ), οι οποίες επηρεάζουν δυσανάλογα τις ΜμΕ.

Τα τραπεζικά κόστη (χρεώσεις, διαχείριση λογαριασμών, απαιτήσεις due diligence) τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρο πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Οι δημοτικοί φόροι, τα εργασιακά και ασφαλιστικά και τα λοιπά κόστη συμμόρφωσης (αδειοδοτήσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α.), ενσωματώνουν απαιτήσεις που οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν χωρίς εξωτερική υποστήριξη.

Μέσα από τη μελέτη προκύπτει ότι το συνολικό θεσμικό και οικονομικό φορτίο δεν λειτουργεί μόνο ως εμπόδιο στην καθημερινή λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και ως παράγοντας αποτροπής για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Ο κανονιστικός φόρτος, η θεσμική αβεβαιότητα και η πολυνομία στερούν από τις μικρές επιχειρήσεις το κρίσιμο περιθώριο να σχεδιάσουν και να επενδύσουν με ασφάλεια.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επιβίωση και εξέλιξη των ΜμΕ στην Ελλάδα απαιτεί μια βαθιά και στοχευμένη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου. Η μείωση των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διευκόλυνσης, αλλά προϋπόθεση διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Δείτε τη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εδώ.



Πηγή: skai.gr

