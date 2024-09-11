Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ το 2022, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στα προϊόντα της ελληνικής μεταποίησης, με μερίδιο 4,7% του συνόλου των εξαγωγών σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.

Συνολικά 108.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στο χώρο του φαρμάκου στην ελληνική επικράτεια με τις γερμανικές φαρμακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του κλάδου, κατέχοντας περίπου το 10% της τοπικής αγοράς.

Έτσι διανοίγονται προοπτικές τόσο για νέες επενδύσεις αλλά και προώθηση της επιστημονικής έρευνας, όπως αποτυπώθηκε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, η Εξαγωγική Πρωτοβουλία για την Οικονομία της Υγείας του Germany Trade & Invest σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ευκαιρίες για ανάπτυξη του φαρμάκου στην Ελλάδα από γερμανικές εταιρίες

Η Ευρώπη και η Γερμανία στο σταυροδρόμι της πανδημίας έχασαν παραγωγικές μονάδες φαρμάκων σε Κίνα και Ινδία και η μεγάλη πρόκληση είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα.

Η γεωγραφική θέση, το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας σε συνδυασμό με τον ούριο άνεμο που δείχνει να πνέει στις επενδύσεις στη χώρα προσελκύουν το ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία.

«Σκοπός μας είναι τα καινοτόμα φάρμακα που δίνουν όφελος στους ασθενείς και συμβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας και ταυτόχρονα είναι και πυλώνας ανάπτυξης», λέει μιλώντας στη Deutsche Welle o Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ και αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

«Για παράδειγμα ένα φάρμακο μας κατά του εγκεφαλικού, αν το πάρει ο ασθενής στις πρώτες 8 ώρες, μειώνονται νευρολογικά ελλείμματα και άλλες αναπηρίες. Έτσι επιβαρύνεται λιγότερο το σύστημα υγείας, οι κρατικές δαπάνες και μειώνεται και το κοινωνικό κόστος», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αναγνωστάκης.

Η Boehringer Ingelheim Ελλάς έχει ένα πρόγραμμα σημαντικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια που θα αυξήσει το προσωπικό της, με την παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε τομείς που υπάρχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, όπως η ψυχική υγεία και τα καρδιομεταβολικά νοσήματα.

Τροχοπέδη για περαιτέρω επενδύσεις είναι το λεγόμενο claw back, δηλαδή η επιστροφή χρηματικού ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς το δημόσιο, και συγκεκριμένα προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, που προκύπτει ετησίως από την υπέρβαση του προκαταβολικά προκαθορισμένου ορίου του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης. «Η χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η αξιοποίηση δεδομένων για το πόσα και ποια φάρμακα χρειάζονται θα μπορούσε να συμβάλλει στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων και στη μείωση του προβλήματος», τονίζει ο κ. Αναγνωστάκης.



«Αυτό που θέλουμε είναι να αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Πολλές φορές ένα νέο φάρμακο έρχεται μαζί με ένα λογισμικό που το υποστηρίζει. Δίνουμε προϊόντα σε ασθενείς που δε βρίσκουν λύσεις στις υπάρχουσες θεραπείες και εργαζόμαστε ώστε να είναι προσβάσιμα στον καθένα», επισημαίνει η Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Bayer Ελλάς.

Σε συνεργασία με εταιρίες τεχνολογίας η γερμανική εταιρεία αναπτύσσει εφαρμογές που θα διευκολύνουν τον ασθενή να παρακολουθεί την υγεία του και να μπορεί να δίνει πραγματικά δεδομένα στο γιατρό του για να λαμβάνει γρήγορα την κατάλληλη θεραπεία όπως για παράδειγμα στη φλεβική θρόμβωση όπου υπάρχει κίνδυνος πνευμονικής εμβολής και ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με το γιατρό του. «Τα καινοτόμα φάρμακα για τη ριζική αντιμετώπιση ασθενειών είναι η μόνη λύση με την αύξηση του πληθυσμού που δοκιμάζει τα εθνικά συστήματα υγείας. Ήδη έχουμε αναπτύξει εξατομικευμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης μετάλλαξης στερεών όγκων με 98% αποτελεσματικότητα», αναφέρει η κα Μουσαβερέ.

Ελληνογερμανική συνεργασία στη θεραπεία του καρκίνου

Οι επενδύσεις στην έρευνα για την ανεύρεση νέων θεραπειών και ειδικά για δύσκολες και μακροχρόνιες ασθένειες είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Από το 2018 το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με συμμετέχοντες κλινικές και δημόσια νοσοκομεία από την Ελλαδα συνεργάζονται με το κορυφαίο Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) μέσω του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα(ACCC) με σκοπό τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της νόσου. «Επωφελήθηκαν Έλληνες επιστήμονες ως υπότροφοι, τρέξανε πολυκεντρικές μελέτες στην Ελλάδα για παιδιά με ογκολογικούς καρκίνους και πάνω από όλα επωφελήθηκαν ασθενείς μικρά-παιδιά αλλά και ενήλικες με καρκίνο του παχέος εντέρου», αναφέρει μιλώντας στη Deutsche Welle η καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής του DKFZ, Αντωνία Δημητρακοπούλου-Strauss. Μέσω αυτής της συνεργασίας οι συμμετέχοντες ιατροί λαμβάνουν πολύτιμη εμπειρία, μετέχοντας σε ογκολογικά συμβούλια, αλλά και νοσοκόμοι και βιολόγοι μαθαίνουν από το γερμανικό know how την καλύτερη διαχείριση δειγμάτων και μοριακών αναλύσεων. «Περισσότεροι ασθενείς, περισσότερα αποτελέσματα», λέει χαρακτηριστικά η Δρ Μαρία Φιλιππίδου από το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία που συμμετείχε στο πρόγραμμα, συνεχίζοντας: «Ασθενείς μέσα από τις μοριακές αναλύσεις, μπόρεσαν λόγω των κατάλληλων ενδείξεων να λάβουν τις κατάλληλες θεραπείες. Έξι με δέκα ασθενείς ενώ είχαν μια δυσμενέστατη πρόγνωση με βάση το νόσημα τους, με στοχευμένες θεραπείες έχουν πετύχει μακροχρόνια επιβίωση πάνω από πέντε χρόνια και πολύ καλή ποιότητα ζωής. Είναι πίσω στο σπίτι τους στο σχολείο τους στην οικογένεια τους».

Πόσο κοντά όμως είμαστε στη αντιμετώπιση του καρκίνου;

«O καρκίνος είναι μια πολύ ετερογενής αρρώστια, διαφορετική ανά ασθενή και μετάσταση. Την ιδέα του εμβολίου κατά του καρκίνου τη βλέπω με επιφύλαξη λόγω της πολλαπλότητας του στόχου που έχει να πετύχει. Ίσως ένας συνδυασμός του με υπάρχουσες θεραπείες να βελτιώσει τη διαβίωση των ασθενών», απαντά στη Deutsche Welle η κ. Δημητρακοπούλου-Strauss. Για την ίδια ίσως ένα προληπτικό εμβόλιο όπως αυτό κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, να έχει περισσότερα αποτελέσματα. Ο δρόμος της μάχης κατά του καρκίνου είναι μακρύς και τέτοιου είδους επιστημονικές συνεργασίες σίγουρα δίνουν μια ανάσα ελπίδας για κάτι πιο φωτεινό στην αντιμετώπιση του στο μέλλον.

