Απρόσμενα στάσιμη η βρετανική οικονομία τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης Στάρμερ

Του Θανάση Γκαβού

Η βρετανική οικονομία παρέμεινε στάσιμη για δεύτερο συνεχή μήνα τον Ιούλιο, διαψεύδοντας τις υποσχέσεις και τις εκτιμήσεις περί οικονομικής τόνωσης τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ.

Η απογοητευτική επίδοση αποδίδεται σε μείωση της παραγωγής του οικοδομικού και κατασκευαστικού τομέα, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών δεν έτρεξε παρά με ρυθμό ανάπτυξης 0,1%.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι ανέμεναν θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 0,2%.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είπε: «Δεν έχω καμία ψευδαίσθηση για το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε και θα είμαι ειλικρινής με τον βρετανικό λαό ότι η αλλαγή δε θα γίνει εν μία νυκτί».

