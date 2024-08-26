Από σήμερα ισχύουν οι αυξήσεις τιμών που δόθηκαν σε διάφορα φθηνά φάρμακα και οι οποίες προέκυψαν μετά από μία μακροχρόνια, σε δύο στάδια, διαφανή διαδικασία που έκανε ο

ΕΟΦ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσαρμογές εφαρμόστηκαν με αυστηρά κριτήρια και αφορούσαν σε «μοναδικά φάρμακα, αναντικατάστατα, που βρίσκονται σε μακροχρόνιες ελλείψεις και η προμήθειά τους γίνεται μέσω ΙΦΕΤ σε σημαντικά υψηλότερες τιμές»

Από σήμερα ισχύουν οι αυξήσεις τιμών που δόθηκαν σε διάφορα φθηνά φάρμακα.



Οι αυξήσεις προέκυψαν μετά από μία μακροχρόνια, σε δύο στάδια, διαφανή διαδικασία που έκανε ο @eof_gr.



Κατά κανόνα, πρόκειται για προσαρμογές τιμών στον μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης,… pic.twitter.com/BWTTOW6qui — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 26, 2024

Σχετικά παραδείγματα φθηνών φαρμάκων που αυξάνεται από σήμερα η τιμή:

LASIX: Αντι-υπερτασικό φάρμακο, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 1.35€ σε 1.89€

T3: Φάρμακο για τον Υποθυρεοειδισμό, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 1.59€ σε 4,79€

MILITHIN: Αντιψυχωσικό φάρμακο, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 2.85€ σε 5.22€

URSOFALK: Φάρμακο για τη Χολολιθίαση, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 6.55€ σε 8,48€

ETOPOSIDE: Ογκολογικό φάρμακο, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 8.11€ σε 22.88€

Σύμφωνα με τον Αδ. Γεωργιάδη, με τις αυξήσεις των τιμών στα φθηνά φάρμακα διασφαλίζονται:

- η άμεση πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικές θεραπείες, με χαμηλό κόστος συμμετοχής,

- η μείωση του κόστους θεραπείας

- και η προστασία της δημόσιας υγείας.

«Επιβάρυνση των ασθενών δεν θα υπάρξει, διότι τα φάρμακα αυτά οι ασθενείς τα αντικαθιστούσαν αναγκαστικά με άλλα πολύ ακριβότερα φάρμακα και τελικά πλήρωναν περισσότερα χρήματα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Από σήμερα ισχύουν οι αυξήσεις τιμών που δόθηκαν σε διάφορα φθηνά φάρμακα. Οι αυξήσεις προέκυψαν μετά από μία μακροχρόνια, σε δύο στάδια, διαφανή διαδικασία που έκανε ο

@eof_gr.

Κατά κανόνα, πρόκειται για προσαρμογές τιμών στον μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης, για φάρμακα που είχαν καθηλωθεί οι τιμές τους την τελευταία 10ετία, λόγω μειώσεων που εφαρμόστηκαν στην περίοδο της κρίσης.

Οι προσαρμογές εφαρμόστηκαν με αυστηρά κριτήρια και αφορούσαν σε μοναδικά φάρμακα, αναντικατάστατα, που βρίσκονται σε μακροχρόνιες ελλείψεις και η προμήθειά τους γίνεται μέσω ΙΦΕΤ σε σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Επιπλέον, οι προσαρμογές αφορούσαν κυρίως σε οικονομικές θεραπείες, που το κόστος υποκατάστασής τους ήταν πολύ υψηλότερο από τις αυξήσεις που δόθηκαν.

Με τις εν λόγω προσαρμογές τιμών διασφαλίζονται :

✔️η άμεση πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικές θεραπείες, με χαμηλό κόστος συμμετοχής,

✔️η μείωση του κόστους θεραπείας

✔️και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ακόλουθα σκευάσματα:

➖LASIX: Αντι-υπερτασικό φάρμακο, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 1.35€ σε 1.89€

➖T3: Φάρμακο για τον Υποθυρεοειδισμό, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 1.59€ σε 4,79€

➖MILITHIN: Αντιψυχωσικό φάρμακο, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 2.85€ σε 5.22€

➖URSOFALK: Φάρμακο για τη Χολολιθίαση, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 6.55€ σε 8,48€

➖ETOPOSIDE: Ογκολογικό φάρμακο, που η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από 8.11€ σε 22.88€



Οι σχετικοί τίτλοι περί οικονομικής επιβαρύνσεως των ασθενών με 30.000.000€ είναι απολύτως παραπλανητικοί.

Τα Φάρμακα αυτά, λόγω της κάτω από το κόστος τιμής τους, ήταν είτε σε χρόνια έλλειψη, είτε σε πλήρη απόσυρση.

Θυμηθείτε πόσες φορές ψάξατε οι ίδιοι για διάφορα φάρμακα και δεν τα βρίσκατε, ή πόσα δημοσιεύματα διαβάσατε σχετικά με τις ελλείψεις των φθηνών φαρμάκων.

Αυτό το πρόβλημα λύσαμε σήμερα.

Οι εταιρίες που τα παράγουν στην Ελλάδα αύξησαν ήδη την παραγωγή τους, λόγω των νέων τιμών και οι εταιρίες εισαγωγής (πχ για την ETOPOSIDE) ενώ τα είχαν αποσύρει, τα επαναφέρουν στα Φαρμακεία.

Επιβάρυνση των ασθενών δεν θα υπάρξει, διότι τα φάρμακα αυτά οι ασθενείς τα αντικαθιστούσαν αναγκαστικά με άλλα πολύ ακριβότερα φάρμακα και τελικά πλήρωναν περισσότερα χρήματα.

Δηλαδή, οι υπολογισμοί που αναφέρουν τα δημοσιεύματα υπολογίζουν μεν την παλαιά και τη νέα τιμή, αλλά δεν υπολογίζουν το κόστος για τον ασθενή, της αντικατάστασης τους με άλλα ακριβότερα φάρμακα.

Ευχαριστώ τον ΕΟΦ που ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία με τόση διαφάνεια που τελικά δεν υπήρξε ούτε μία καταγγελία από καμμία εταιρεία, είτε για αδικία εις βάρος της, είτε για εύνοια κάποιας άλλης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.