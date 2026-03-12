Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική, πιθανότατα από τις αρχές Μαΐου, σημειώνει το Politico.

Το Κολλέγιο των Επιτρόπων «συμφώνησε αυτή την εβδομάδα στα απαραίτητα διαδικαστικά βήματα που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εναπομείνασες νομικές και διαδικαστικές διατυπώσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου Olof Gill.

Η εκτελεστική αρχή της ΕΕ θα προετοιμάσει τώρα και θα στείλει μια ρηματική διακοίνωση στην Παραγουάη, η οποία είναι ο θεματοφύλακας της συμφωνίας, επιτρέποντας να τεθεί προσωρινά σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ανταλλαγή των διακοινώσεων.

«Δεν μπορούμε ακόμη να επιβεβαιώσουμε την ακριβή ημερομηνία», ανέφερε ο Gill στο Politico.

Ωστόσο, είναι πιθανό η ανταλλαγή αυτών των διακοινώσεων να πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάρτιο -επιτρέποντας στην ΕΕ και στη Mercosur να καταργήσουν τους δασμούς σε μια σειρά προϊόντων ήδη από τον Μάιο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι οι Βρυξέλλες θα εφαρμόσουν προσωρινά τη συμφωνία με το μπλοκ που αποτελείται από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η συμφωνία, που χρειάστηκε περισσότερα από 25 χρόνια για να ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 720 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις από επικριτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι παρακάμπτεται η επίσημη έγκριση της συμφωνίας από τους νομοθέτες της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την παρέπεμψε τον Ιανουάριο για εξέταση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγώνοντας ουσιαστικά την τελική επικύρωσή της για έως και δύο χρόνια.

Ωστόσο, το βήμα αυτό είναι διαδικαστικά δυνατό αφού τα κράτη - μέλη της ΕΕ ψήφισαν τον Ιανουάριο να εξουσιοδοτήσουν τη Φον ντερ Λάιεν να προχωρήσει. Οι επικριτές της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία και την Πολωνία, αντιτάχθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη μειοψηφία μπλοκαρίσματος για να τη σταματήσουν.

Στη συνέχεια η Φον ντερ Λάιεν υπέγραψε τη συμφωνία στην Παραγουάη, ενώ η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Βραζιλία την έχουν επικυρώσει.

Η συμφωνία Mercosur θα καταργήσει δασμούς σε πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ορισμένοι θα καταργηθούν αμέσως, ενώ άλλοι -όπως για τα αυτοκίνητα- θα μειωθούν σταδιακά. Οι εξαγωγείς της ΕΕ θα εξοικονομούν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προσωρινή συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η τελική επικύρωση, μετά την οποία θα αντικατασταθεί από μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία.

