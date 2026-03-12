Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ισχυρότερη παρουσία της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θέτει ως βασικές προτεραιότητες η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2026-2029, το οποίο δημοσιεύθηκε και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Το σχέδιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια, προσδιορίζοντας στόχους, άξονες δράσης και δείκτες απόδοσης (KPIs) που επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των πολιτικών της. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακής δράσης και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη λειτουργία της Αρχής.

Η υιοθέτηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας των αγορών, ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών, που καθιστούν ακόμη πιο κρίσιμο τον ρόλο των αρχών ανταγωνισμού στην πρόληψη και αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς.

Το σχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης: Την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της Αρχής.

Στο πεδίο της επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού, η Επιτροπή δίνει έμφαση στον συστηματικότερο εντοπισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζονται η αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό καρτέλ και άλλων παραβάσεων, καθώς και η ενίσχυση του Τμήματος Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων (Digital Forensics Unit). Παράλληλα, προβλέπονται η ανάπτυξη εργαλείων στοχευμένης εποπτείας σε αγορές υψηλού κινδύνου και η επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου συγκεντρώσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προώθηση του ανταγωνισμού μέσω δράσεων ενημέρωσης και συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σε αυτές τις πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται κλαδικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις και προτάσεις πολιτικής για την άρση ρυθμιστικών εμποδίων, δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιχειρήσεων, φορέων της δημόσιας διοίκησης και καταναλωτών.

Το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει, επίσης, την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ενεργού συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού (ECN), ο ΟΟΣΑ, το International Competition Network (ICN) και η UNCTAD, καθώς και την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών συνεργασιών με άλλες Αρχές ανταγωνισμού.

Παράλληλα, προωθείται η αναβάθμιση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της Αρχής, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και παρακολούθησης υποθέσεων και την ενσωμάτωση εργαλείων επιστήμης δεδομένων. Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και τη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.

Με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιδιώκει να ενισχύσει τον θεσμικό και επιχειρησιακό ρόλο της, επενδύοντας στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων.

