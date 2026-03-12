Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. Τι μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.156,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.149,28 μονάδες (-1,56%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 88,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,04%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,86%) και της ΔΕΗ (+0,46%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-3,16%), της Eurobank (-2,58%), του ΟΤΕ (-2,51%), της Πειραιώς (-2,50%) και της Σαράντης (-1,75%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.987.632 και 2.713.960 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 17,68 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,39 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 72 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Vidavo (+2,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-4,76%) και Medicon (-3,27%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

