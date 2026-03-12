Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.
Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. Τι μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.156,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,25%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.149,28 μονάδες (-1,56%)
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 88,75 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,17%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,04%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,86%) και της ΔΕΗ (+0,46%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-3,16%), της Eurobank (-2,58%), του ΟΤΕ (-2,51%), της Πειραιώς (-2,50%) και της Σαράντης (-1,75%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.987.632 και 2.713.960 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 17,68 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,39 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 72 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Vidavo (+2,50%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-4,76%) και Medicon (-3,27%).
- Νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2026–2029 της Επιτροπής Ανταγωνισμού: Τεχνολογία και διεθνής συνεργασία στο επίκεντρο
- Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής»
- Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα - Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.