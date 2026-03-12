Μεγάλο μέρος των σχολίων της τελευταίας εβδομάδας για το Στενό του Ορμούζ επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC. Αλλά η παρεμπόδιση αυτής της θαλάσσιας οδού έχει επίσης σταματήσει τις προμήθειες θείου και θειικού οξέος.



Πιθανότατα δεν είναι ένα στοιχείο που έχει έρθει στο μυαλό σας, αλλά χρησιμοποιείται σε λιπάσματα, ημιαγωγούς - τα τσιπ υπολογιστών που χρησιμοποιούνται σε όλες τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες, από κινητά τηλέφωνα έως ηλεκτρικά οχήματα - στην εξευγενισμό νικελίου και στην τήξη χαλκού (ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα μέταλλα στον κόσμο).



Περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου θείου που μεταφέρεται με πλοία περνάει από το Στενό του Ορμούζ. Η περιοχή του Κόλπου είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παραγωγούς επειδή το θείο είναι υποπροϊόν ενός συγκεκριμένου τύπου πετρελαίου, γνωστού ως όξινο αργό πετρέλαιο.



Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές στην Κίνα - η οποία δέχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς θείου - αυξήθηκαν κατά 15%, σύμφωνα με τους αναλυτές εμπορευμάτων Argus.

Σημειώνεται ότι το θειικό οξύ του εμπορίου ή το οξύ που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία συχνά περιέχει προσμίξεις, όπως οξείδια του αζώτου ή σίδηρο, που του δίνουν ένα κίτρινο χρώμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.