Τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδιαίτερα στον τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων, έναν κλάδο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης, αλλά και της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, επισημαίνει σε άρθρο του στο Euractiv, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals και πρόεδρος της Eurometaux.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες πολιτικές δράσεις που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος και θα ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, όπως το Green Pool και η απλούστευση των διαδικασιών για τα PPAs.

Ο κ. Μυτιληναίος επισημαίνει ότι η ενεργειακή κρίση έχει οδηγήσει στο κλείσιμο 15 βιομηχανικών μονάδων αλουμινίου, πυριτίου και ψευδαργύρου στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι αν δεν αναληφθούν άμεσα μέτρα, η Ευρώπη θα συνεχίσει να χάνει κρίσιμους κλάδους βιομηχανίας.

Ακόμη, αναφέρεται στην ανάγκη χρηματοδοτικής υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA), όπως η δημιουργία νέων ορυχείων και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, καθώς και στην υιοθέτηση ενός Ταμείου Κυριαρχίας που θα στηρίζει στρατηγικά έργα.

Το άρθρο καταλήγει με την προσδοκία ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει άμεσα την «Πράξη για την Καθαρή Βιομηχανία», παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εργαζομένους.

