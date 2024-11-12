METLEN: Κατασκευάζει 3 φωτοβολταϊκά έργα, συνολικής ισχύος 160MWp, στην Ισπανία

Στην κατασκευή 3 φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής ισχύος 160MWp για την Cero Generation, στην Ισπανία, στην περιοχή της Παλένθια, στην Καστίλλη-Λεόν, προχωράει η METLEN Energy & Metals.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει επιπλέον την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και κατασκευή υπόγειων γραμμών μέσης τάσης, που θα συνδέουν κάθε σταθμό μεταγωγής με τον υφιστάμενο υποσταθμό, με συνολικό μήκος περίπου 18 χιλιομέτρων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O&M) για δύο χρόνια.

Όλα τα έργα (Grijota III, IV και V) αναμένεται να παρέχουν πάνω από 307 GWh «πράσινης» ενέργειας ετησίως, επαρκή για την τροφοδοσία σχεδόν 95.000 κατοικιών, ενώ θα αποτρέπουν την εκπομπή άνω των 110.000 τόνων CO2e. Παράλληλα, περισσότερα από 150 άτομα θα απασχοληθούν στην κατασκευή των έργων αυτών, δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής.

Η επιλογή της METLEN για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων ενισχύει τη θέση της στην ισπανική αγορά ως για την παροχή ανταγωνιστικών λύσεων σε όλο το φάσμα της ηλιακής ενέργειας στην Ιβηρική Χερσόνησο, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο των περίπου 700 MW φωτοβολταϊκών που έχουν ήδη κατασκευαστεί στην Ισπανία σε πάνω από 1 GW έως το 2025.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της M Renewables, METLEN Energy & Metals, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Cero Generation σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Η METLEN είναι μία διεθνής εταιρεία με ειδίκευση στα μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις σε όλο το φάσμα της κατασκευής, από αυτόνομα έργα μέχρι σύνθετα υβριδικά συστήματα. Η METLEN είναι ο προτιμώμενος εταίρος για φωτοβολταϊκά έργα κορυφαίων εταιρειών ανά τον κόσμο και είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με την Cero Generation, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία μας στην Ιβηρική Χερσόνησο και συμβάλλοντας στους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί».

Η Cero Generation είναι μια κορυφαία εταιρεία παραγωγής ενέργειας (IPP), εξειδικευμένη στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, που επιταχύνει την επίτευξη ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών σε όλη την Ευρώπη.

Τα έργα με τη Cero Generation προστίθενται στις αξιόλογες συνεργασίες της METLEN στην Ισπανία, όπως ενδεικτικά με τις Ellomay, Nexwell, Sonnedix και Aquila.

Η METLEN προχωρά στη στρατηγική διεθνοποίησής της, αξιοποιώντας την εμπειρία της για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις τοπικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

