Τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ξεκίνησε η METLEN Energy & Metals SA (πρώην MYTILINEOS),

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, υπέβαλε προσχέδιο προσφοράς στην Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου προς αξιολόγηση, για την εισαγωγή των μετοχών της νεοσύστατης Βρετανικής εταιρείας METLEN Energy & Metals Limited (METLEN Limited).

Προβλέπεται ότι η METLEN Limited θα είναι η εισηγμένη εταιρεία της METLEN, εν αντιστοιχία προηγούμενων εγχειρημάτων στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που αφορά στη διαδικασία για την πιθανή Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνο το 2025.

Η κατάθεση στην FCA είναι η κατάληξη της στρατηγικής ανασκόπησης της METLEN, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η οποία εξέτασε μια πιθανή εισαγωγή σε ένα διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών.

Μια κύρια εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, διατηρώντας παράλληλα μια δευτερεύουσα συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη γεωγραφική παρουσία της METLEN και τη στρατηγική της να συνεχίσει να προσφέρει ανάπτυξη και δημιουργία αξίας στους μετόχους της, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει αυξημένη ρευστότητα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος της METLEN Energy & Metals, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ολοκληρώσαμε την στρατηγική ανασκόπηση και για το γεγονός ότι η διαδικασία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει επίσημα ξεκινήσει. Η METLEN έχει παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις διεθνείς αγορές πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα είναι προς όφελος τόσο της METLEN, όσο και

των μετόχων της».

Πηγή: skai.gr

