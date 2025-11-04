Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να ανακοινώσει η ExxonMobil στη διυπουργική σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου, όπου θα συμμετάσχουν 3 υπουργοί των ΗΠΑ (Κρις Ράιτ, Νταγκ Μπέργκαμ, Μάικλ Ρήγας).

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το γεωτρύπανο θα μπει το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς η αδειοδότηση για ερευνητική γεώτρηση θα απαιτήσει 12-18 μήνες.

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός θα δαπανήσει περίπου 70-80 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αναζητήσει κοιτάσματα σε μεγάλα βάθη που φτάνουν έως και σε 3.000 μέτρα. Τα αποτελέσματα θα είναι καθοριστικά για την ύπαρξη ή μη υδρογονανθράκων.

Μελέτες έδειξαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γεωλογικής δομής παρόμοιας με αυτήν του γιγάντιου αιγυπτιακού κοιτάσματος φυσικού αερίου Zor (800 δισ. κ.μ. αερίου).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.