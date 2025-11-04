Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ExxonMobil προχωρεί σε γεωτρήσεις στην Κρήτη - Έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2027 το γεωτρύπανο

Μελέτες έδειξαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γεωλογικής δομής παρόμοιας με αυτήν του γιγάντιου αιγυπτιακού κοιτάσματος φυσικού αερίου Zor (800 δισ. κμ αερίου)

ExxonMobil

Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να ανακοινώσει η ExxonMobil στη διυπουργική σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου, όπου θα συμμετάσχουν 3 υπουργοί των ΗΠΑ (Κρις Ράιτ, Νταγκ Μπέργκαμ, Μάικλ Ρήγας).

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το γεωτρύπανο θα μπει το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς η αδειοδότηση για ερευνητική γεώτρηση θα απαιτήσει 12-18 μήνες.

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός θα δαπανήσει περίπου 70-80 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αναζητήσει κοιτάσματα σε μεγάλα βάθη που φτάνουν έως και σε 3.000 μέτρα. Τα αποτελέσματα θα είναι καθοριστικά για την ύπαρξη ή μη υδρογονανθράκων. 

Μελέτες έδειξαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γεωλογικής δομής παρόμοιας με αυτήν του γιγάντιου αιγυπτιακού κοιτάσματος φυσικού αερίου Zor (800 δισ. κ.μ. αερίου).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ExxonMobil Κρήτη γεωτρήσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark