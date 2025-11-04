Τέλη κυκλοφορίας … πέντε ταχυτήτων - Τι θα πληρώσετε φέτος

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τέλη κυκλοφορίας πέντε ταχυτήτων καλούνται να πληρώσουν εκατομμύρια κάτοχοι οχημάτων: Η προθεσμία καταβολής των τελών είναι ανελαστική, καθώς ούτε και φέτος προβλέπεται παράταση. Όσοι καθυστερήσουν την εξόφλησή τους θα καταβάλουν ένα μικρό ως και ένα …μεγαλύτερο πρόστιμο, που φτάνει μέχρι και το διπλάσιο της αξίας του τέλους. Το πρόστιμο θα είναι κλιμακωτό, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα κάνει κάποιος κάτοχος αυτοκινήτου ή δίκυκλου να τακτοποιήσει την υποχρέωσή του απέναντι στο Κράτος.



Σε κάθε περίπτωση, η ΑΑΔΕ ανάρτησε στην πλατφόρμα myCAR, τα ειδοποιητήρια του 2026 δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ενημερωθούν για τα ποσά που τους αναλογούν. Η προθεσμία εξόφλησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025

Ποιο είναι το κόστος των τελών κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι … πέντε ταχυτήτων και οι τιμές που ισχύουν για κάθε όχημα θα διαμορφωθούν και φέτος ως εξής:

Α. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα:

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Β. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

01-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Γ. Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Δ. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.200

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ε. Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ.

Πως διαμορφώνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη εξόφληση

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εισαγάγει νέο σύστημα προστίμων, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης:

25% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου 2026.

50% επί του τέλους εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2026.

100% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2026 και έπειτα.

Το ελάχιστο πρόστιμο καθορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του τέλους.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Εάν κάποιος πρέπει να πληρώσει τέλη ύψους 240 ευρώ για το όχημά του έως τις 31 Δεκεμβρίου, εάν καθυστερήσει θα καταβάλλει τα εξής ποσά:

300 ευρώ για το διάστημα από 1η έως και 31 Ιανουαρίου

390 ευρώ για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως και το τέλος Φλεβάρη και

480 ευρώ μετά την 1η Μαρτίου

Πηγή: skai.gr

