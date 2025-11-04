Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ποτέ άλλοτε στα χρονικά δεν είχε υπάρξει πρόγραμμα δημιουργίας 50.000 θέσεων εργασίας, είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι τέτοιο το Υπουργείο Εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ.



Το πρόγραμμα που ξεκινά μέσα στη βδομάδα αφορά άτομα άνω των 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον 2βάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Σε αυτές τις κατηγορίες θα προσφερθούν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την επικράτεια για 6 μήνες. Και το κυριότερο; Ο ωφελούμενος που πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραμμένος στα μητρώα της ΔΥΠΑ δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε. Θα τον ενημερώσουν να εμφανιστεί στη…νέα του δουλειά.



Μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός των 220 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Στη συνέχεια με βάση τις δηλώσεις οι εργασιακοί σύμβουλοι του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης θα υποδείξουν με συστατικό σημείωμα τους ανέργους που πληρούν τα ζητούμενα.



Ο αριθμός των ήδη εργαζομένων μιας επιχειρήσεις καθορίζει και τον αριθμό των θέσεων με τις οποίες θα συμμετέχουν στη δράση:

Με έως 3 εργαζόμενους 1 θέση

Με 4-9 εργαζόμενους έως 2 θέσεις

Με 10-19 εργαζόμενους έως 3 θέσεις

Με 20-30 εργαζόμενους έως 5 θέσεις

Με 31-50 εργαζόμενους έως 8 θέσεις

Με άνω των 50 εργαζόμενων έως 20 θέσεις



Προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης είναι να μην έχει μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων (πλην συνταξιοδοτήσεων ή συμβάντων όπως η φυλάκιση ή ο θάνατος εργαζομένων) 1 μήνα πριν την αίτηση και έως την απόφαση έγκρισης υπαγωγής της στο πρόγραμμα.



Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να τοποθετήσουν με το πρόγραμμα άτομα σε αυτές, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα.

Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση/πάροχος και πρόκειται να τοποθετηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος.



Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το αρμόδιο ΚΠΑ με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται μέσω email για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Αν ζητηθούν πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από την επιχείρηση εντός 5 εργάσιμων ημερών.



Ο εργασιακός σύμβουλος όσων αναζητούν εργασία ψάχνει εγγεγραμμένους ανέργους σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τις επιχειρήσεις προκειμένου να τους υποδείξει σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα και τα τυπικά τους προσόντα. Η υπόδειξη των ανέργων στις επιχειρήσεις/παρόχους γίνεται με συστατικό σημείωμα ενώ στις προτάσεις των συμβούλων τηρείται σειρά προτεραιότητας:

Μακροχρόνια άνεργοι με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας

Άνεργες γυναίκες

Άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Άνεργοι ηλικίας 45-64 ετών



Μετά τη ΣΥΖΕΥΞΗ – όπως αποκαλείται – ενημερώνεται ο άνεργος με κάθε πρόσφορο μέσο και βλέπει στο mail του το συστατικό σημείωμα με το οποίο θα παρουσιαστεί στην επιχείρηση για να υπογραφεί το συμφωνητικό συνεργασίας.



Ως όροι απασχόλησης ορίζονται:

5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο), 6 ώρες την ημέρα

Απαγορεύεται η απασχόληση μετά τις 22.00 και έως τις 06.00

Δεν προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εξ' αποστάσεως.



Η αποζημίωση του εργαζόμενου καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ και ορίζεται στα 32 ευρώ/ημέρα και για όχι για περισσότερες από 22 ημέρες.



Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η ΔΥΠΑ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του.

Πηγή: skai.gr

