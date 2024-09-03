ΕΒΕΠ: 7 προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Επτά προτάσεις για την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης.

Στις προτάσεις, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα επιθυμεί τη βελτίωση της κυβερνητικής εγρήγορσης, ώστε την επόμενη τριετία να αντιμετωπιστεί ταχύτερα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε πρόκληση της καθημερινότητας και υπογραμμίζεται η σημασία της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Όπως υπογραμμίζει το επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του, για δεύτερη διαδοχική χρονιά επέλεξε να μην καταθέσει οικονομικά αιτήματα με δημοσιονομικό κόστος, αλλά επτά προτάσεις της επιχειρηματικότητας, που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, να απλοποιήσουν διαδικασίες, να διευκολύνουν την καθημερινότητα, να αναδείξουν τις ικανότητες εξωστρέφειας, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, υψηλών προδιαγραφών και αμοιβών, αλλά και να διαμορφώσουν μια νέα αντίληψη στο επιχειρηματικό σύνολο και να πετύχουν ένα ανταγωνιστικό μείγμα στην ελληνική οικονομία.

Σημειώνοντας πως, το ιδανικό μείγμα δημοσιονομικών περιθωρίων και οικονομικών παροχών δύσκολα βρίσκεται με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων, το ΕΒΕΠ, απευθυνόμενο στον πρωθυπουργό, δηλώνει βέβαιο πως έχει εντοπιστεί η ανάγκη να εξεταστούν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη φορολογία, το ενεργειακό κόστος, την ενίσχυση των εξαγωγών, την προσέλκυση των επενδύσεων, τη βελτίωση του αναπτυξιακού νόμου, τη διεύρυνση της περιμέτρου χρηματοδότησης των ΜμΕ, το στεγαστικό, την αναμόρφωση των επιδομάτων, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων πολιτών, την αύξηση μισθών και συντάξεων, καθώς και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι επτά προτάσεις

Οι επτά προτάσεις του ΕΒΕΠ είναι οι ακόλουθες:

1) Στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας με ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς όρους

2) Ανάδειξη του διαμετακομιστικού και εξαγωγικού έργου των ελληνικών λιμανιών

3) Κτηματογράφηση Επιχειρηματικών Πάρκων και βελτίωση «πράσινων» υποδομών

4) Ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας μέσα από χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

5) Προτεραιότητα σε επενδύσεις δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης ρεύματος

6) Δημιουργία «smart cargo drone ports»

7) Παροχή «free bonus» στους εργαζόμενους.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, αναφέρει:

«Αναγνωρίζουμε πως βιώνουμε μια διαρκή, δύσκολη συγκυρία στο διεθνές, ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό μας περιβάλλον, με πολλά, σοβαρά, κρίσιμα και ανοικτά μέτωπα, που δημιουργούν έντονους κλυδωνισμούς στη χώρα μας. Οφείλουμε όμως, να επισημάνουμε με ειλικρίνεια και χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση, αφού δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, πως, στο διάστημα μεταξύ των βουλευτικών και των ευρωεκλογών παρατηρήθηκαν αρρυθμίες και καθυστερήσεις στο μεταρρυθμιστικό χρονοδιάγραμμα.

Η επιχειρηματικότητα επιθυμεί τη βελτίωση της κυβερνητικής εγρήγορσης, ώστε την επόμενη τριετία να αντιμετωπίζει ταχύτερα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε πρόκληση της καθημερινότητάς μας. Οι παραγωγικές τάξεις της χώρας αναμένουμε από του βήματος της φετινής ΔΕΘ να αναλύσετε το κυβερνητικό τρίπτυχο, που εσείς ορίσατε και αναφέρεται στη λογοδοσία, την προτεραιοποίηση και την αποτελεσματικότητα.

Επίσης, αναμένουμε να παρουσιάσετε τις άμεσες και μελλοντικές ενέργειες που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων και μεταρρυθμίσεων έως το 2027. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η οικονομία μας θα συνεχίσει την αισιόδοξη πορεία της και πως η χώρα μας μπορεί να συγκλίνει με την ΕΕ μόνο με καλό σχεδιασμό, σωστές αποφάσεις και κοστολογημένες εξαγγελίες. Επιχειρηματικότητα και καθημερινότητα είναι έννοιες αλληλένδετες, σε ένα κυκλικό, οικονομικό περιβάλλον, όπου οι πολιτικές τομές αποφασιστικού χαρακτήρα είναι αυτές που διαμορφώνουν και καθορίζουν τις παραμέτρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντιλαμβανόμαστε πως το ιδανικό μείγμα δημοσιονομικών περιθωρίων και οικονομικών παροχών δύσκολα βρίσκεται με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων. Η προσπάθεια, μάλιστα, να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, γίνεται δυσκολότερη από τη δοκιμασία της κλιματικής κρίσης και την επιτακτική ανάγκη για έκτακτα μέτρα στήριξης. Παρά ταύτα, είμαστε βέβαιοι πως έχετε εντοπίσει την ανάγκη να εξετάσετε βελτιωτικές παρεμβάσεις στη φορολογία, το ενεργειακό κόστος, την ενίσχυση των εξαγωγών, την προσέλκυση των επενδύσεων, τη βελτίωση του αναπτυξιακού νόμου, τη διεύρυνση της περιμέτρου χρηματοδότησης των ΜμΕ, το στεγαστικό, την αναμόρφωση των επιδομάτων, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων πολιτών, την αύξηση μισθών και συντάξεων, καθώς και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Το επιμελητήριό μας επέλεξε και φέτος να μην καταθέσει οικονομικά αιτήματα με δημοσιονομικό κόστος, αλλά επτά προτάσεις των ανθρώπων της επιχειρηματικότητας, που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, να απλοποιήσουν διαδικασίες, να διευκολύνουν την καθημερινότητα, να αναδείξουν τις ικανότητες εξωστρέφειας, να διαμορφώσουν μια νέα αντίληψη στο επιχειρηματικό σύνολο και να πετύχουν ένα ανταγωνιστικό μείγμα στην ελληνική οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.