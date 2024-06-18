Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, από 2,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Ένα χρόνο πριν ήταν στο 4,1%. Στο 2,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο, από 3,4% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο πριν, ήταν 6,1%.

Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Μάιο, έναντι αρχικής εκτίμησης της Eurostat για 2,3%.

Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν τον Μάιο στο 2,5% έναντι 1,9% στην ευρωζώνη. Ένα μήνα νωρίτερα ήταν αντίστοιχα 5,3% και 1,9%.

Αίσθηση προκαλεί η τιμή του ελαιολάδου, η οποία στην Ελλάδα είναι αυξημένη κατά 56,8% έναντι 50% στην ευρωζώνη.

Υπάρχουν βέβαια και μεγαλύτερες ανατιμήσεις όπως για παραδείγματα στην Ισπανία 62,8% στην Κροατία 62,1% και στην Κύπρο 65%.



Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία (0,0%), τη Φινλανδία (0,4%) και την Ιταλία (0,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (5,8%), το Βέλγιο (4,9%) και την Κροατία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 11 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 2 ενώ αυξήθηκε σε 11.

Τον Μάιο, την υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ είχαν οι υπηρεσίες (+1,83 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,51 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (+0,04 π.μ.).

Πηγή: skai.gr

