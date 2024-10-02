Με μεγάλη επιτυχία και υπερκάλυψη ρεκόρ, 12 φορές, έκλεισε σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για το placement της Εθνικής Τράπεζας για τη διάθεση ποσοστού 10% που κατείχε το ΤΧΣ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Η νέα αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κορυφαίων μακροπρόθεσμων επενδυτών σε μια μάλιστα εποχή με γεωπολιτικές προκλήσεις εξαιτίας των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, σε μία τιμή πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με το placement του περασμένου Νοεμβρίου. Ειδικότερα αναφορικά με την τιμή, αυτή "κλείδωσε" στα 7,55 ευρώ, μετά και τη νέα ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που ακολούθησε αυτή του στενότερου εύρους. Η κατανομή θα είναι 85% στους διεθνείς επενδυτές και 15% στους Έλληνες.

Αύριο θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις από το ΤΧΣ και την Εθνική Τράπεζα για την τελική τιμή προσφοράς και για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.

Στην κατοχή του ΤΧΣ παραμένει πλέον το 8,3% της τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

