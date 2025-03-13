Εθνική Ασφαλιστική: Η 134 ετών πορεία της μέσα από 5 πολέμους και εθνικές καταστροφές μέχρι την αγκαλιά της Τράπεζας Πειραιώς

Είναι 134 ετών. Έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τους Βαλκανικούς, 2 παγκόσμιους και έναν εμφύλιο πόλεμο, εθνικές καταστροφές, ενώ το 1922 κατέβαλε πάνω από οκτώ εκατομμύρια δραχμές στους ασφαλισμένους πρωταγωνιστές της τραγωδίας της Μικρασιατικής Καταστροφής και παρά τα εμπόδια, δείχνει να τα έχει καταφέρει. Από χθες, η Εθνική Ασφαλιστική γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της καθώς πέρασε στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς.

Ασφαλιστική ετών 134

Η ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκινάει το 1891 στο ιστορικό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, επί της οδού Αιόλου. Το ιδρυτικό καταστατικό της υπογράφουν ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Καλλιγάς, και προσωπικότητες της τότε τραπεζικής και οικονομικής ζωής της χώρας, όπως ο Γεώργιος Αθηνογένης και ο Στέφανος Στρέιτ. Σκοπός: «η αναδοχή παντός είδους ασφαλειών και αντασφαλειών». Διάρκεια: «Απεριόριστος».

Λίγα χρόνια αργότερα, μεταφέρεται στην πρώτη ιδιόκτητη έδρα της, την πρώην οικία Rossels στην οδό Κοραή 8. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο πελάτη της από το 1895, η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπορεί, διαφημίζοντας τις ασφαλίσεις ζωής στις εφημερίδες της εποχής.

Το 1910 το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά ρυθμίζει νομοθετικά την ιδιωτική ασφάλιση με δύο νόμους που συντάσσονται από επιφανή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και το 1922, το κρίσιμο έτος της Μικρασιατικής Καταστροφής, παρά τις δυσμενείς συνθήκες τα ασφάλιστρα της εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση κατά 50%.

Στη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917, η Εθνική θα καλύψει άμεσα ζημίες δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών, ενώ το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες που της αναλογεί είναι σχεδόν το ισόποσο του μετοχικού της κεφαλαίου. Το 1922 το υποκατάστημα της εταιρείας στη Σμύρνη θα καταβάλει πάνω από οκτώ εκατομμύρια δραχμές στους ασφαλισμένους πρωταγωνιστές της τραγωδίας της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1923-1940), η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει μεγάλη οικονομική ευρωστία και καθοδηγεί τις εξελίξεις. Προχωρά στην ανέγερση του Μεγάρου της οδού Κοραή, «την ζώσαν διαφήμισιν αυτής», και προετοιμάζεται για τον εορτασμό της πεντηκονταετίας της το 1941.

Το 1940 η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προοιωνίζεται την απαρχή μιας θλιβερής για την Ελλάδα πενταετίας: «Η εταιρία ημών, συνεπής προς τας παραδόσεις αυτής, ουδόλως υστέρησε εις την εκπλήρωσιν τού προς την πατρίδα καθήκοντος, συμβάλλουσα δια γενναίας εισφοράς εις ενίσχυσιν του εθνικού αγώνος».

Κατοχή 1941-1945

Ο εορτασμός των 50 χρόνων, όχι μόνο δεν στάθηκε εφικτός λόγω κατοχής, αλλά στις 6 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί θα επιτάξουν το νεόκτιστο κτήριο της οδού Κοραή και η Kommandantur θα μετατρέψει τα υπόγειά του σε φυλακές. Στην κορυφή του Μεγάρου ανεμίζει πλέον ο αγκυλωτός σταυρός.

Το καλοκαίρι του 1942, ο Λυκούργος Κανάρης οργανώνει συσσίτιο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εξασφαλίζει έτσι μία μερίδα όσπρια την ημέρα για 120 στόματα και παράλληλα η Εθνική Ασφαλιστική βοηθάει, με όσα μέσα διαθέτει, στην επιβίωση των εξαθλιωμένων από την πείνα κατοίκων της πρωτεύουσας.

Η επίταξη του κτηρίου συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση, αυτήν τη φορά από το αρχηγείο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου – ΕΑΜ, στη συνέχεια από τις αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις και κατόπιν από τις Ηλεκτρικές Εταιρείες. Η Εθνική Ασφαλιστική, που από το 1941 είχε μεταφερθεί στο επί της Σοφοκλέους 6 Μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας, δεν επέστρεψε ποτέ στην Κοραή.

Ανασυγκρότηση 1950-1969

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 η ανοδική πορεία των εργασιών αντανακλά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρά την επιδείνωση της διεθνούς και κατά συνέπεια ελληνικής οικονομίας.

Τα επόμενα χρόνια οι κλάδοι Πυρός, Ζωής και Μεταφορών θα παρουσιάσουν εξαιρετικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους Κλάδους Ατυχημάτων και Γεωργικών Ασφαλίσεων, που πλήττονται από την ίδρυση του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Το 1963 με Πρόεδρο τον Δημήτριο Χέλμη, Αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Πεσμαζόγλου και Γενικό Διευθυντή τον Εμμανουήλ Χατζηανδρέου, η Εθνική Ασφαλιστική αποκτά ξανά ιδιόκτητο καλλιμάρμαρο Μέγαρο στις αρχές της Καραγεώργη Σερβίας, σχεδιασμένο από τον διεθνή Έλληνα αρχιτέκτονα Ιάσονα Ρίζο.

Το 1964 θα ιδρύσει την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεως Πλοίων & Αεροσκαφών με κεφάλαιο 500.000 λίρες Αγγλίας. Το 1966, λόγω της σύνδεσης της χώρας με την ΕΟΚ το Διοικητικό της Συμβούλιο «εγκαίρως επρογραμμάτισε την κατά το δυνατόν καθολικήν μηχανοργάνωσιν των Υπηρεσιών αυτής».

Η είσοδος στην ΕΟΚ και η συγχώνευση

Το 1979 σηματοδοτείται από την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ. Η Εθνική Ασφαλιστική, υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας, υπερδιπλασιάζει τα ασφάλιστρά της στους γενικούς κλάδους και επιτυγχάνει αύξηση παραγωγής 15,2% στον κλάδο ζωής. Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από 46 Υποκαταστήματα και 317 Πρακτορεία.

Το 1991, στην εκατοστή επέτειο από την ίδρυσή της, η Εθνική Ασφαλιστική παρουσιάζει 26% αύξηση εσόδων και 91,06% αύξηση των καθαρών κερδών. Η δυναμική της αυξάνεται συνεχώς και κορυφώνεται το 1997 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με τις ΑΣΤΗΡ, ΕΤΕΒΑ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, που την τοποθετεί στην ηγετική θέση της ασφαλιστικής αγοράς με 20% μερίδιο αγοράς, 21 δισεκατομμύρια δραχμές ίδια κεφάλαια και αποθεματικά, 5.000 συνεργάτες και 1.500.000 πελάτες.

Το 2001 στην επέτειο των εκατό δέκα χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ξεκινούν οι εκσκαφές στο οικόπεδο της λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να ανεγερθεί το νέο κτηριακό συγκρότημα που θα στεγάσει το σύνολο των λειτουργιών της.

Ο στόχος της διοίκησης Καρατζά για στιβαρή παρουσία, θέα στην Ακρόπολη και διαμόρφωση μικροκλίματος, υλοποιείται από τον βραβευμένο αρχιτέκτονα Mario Botta. Tα εγκαίνια πραγματοποιούνται στις 14 Ιουνίου του 2006 και η Εθνική Ασφαλιστική γιορτάζει πανηγυρικά τα 115 της χρόνια.

Από την Εθνική Τράπεζα στο CVC

Η 31η Μαρτίου 2022, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Εθνική Ασφαλιστική καθώς την ημερομηνία αυτή η Εθνική Τράπεζα μεταβίβασε το 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο CVC Capital Partners’ Fund VII (“CVC”).

H συναλλαγή συμπεριέλαβε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Ασφαλιστικής από την ΕΤΕ στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC: Ethniki Holdings S.à.r.l, και την αγορά από την ΕΤΕ ποσοστού 9.99% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ethniki Holdings S.à.r.l.

Και από το CVC στην Τράπεζα Πειραιώς

Το χθεσινό deal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Εθνική Ασφαλιστική η οποία πλέον έφυγε από την ομπρέλα του CVC και εντάχθηκε στο άρμα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Η Εθνική Ασφαλιστική τη χρονιά που πέρασε κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων και περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά.

Ειδικότερα, το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε αύξηση 15,8% στα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (Gross Written Premiums - GWP), υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της αγοράς, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 8,7%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 14,6%, έναντι 13,7% το 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: "Οι επιδόσεις μας για το 2024 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας για τον συνολικό μετασχηματισμό της εταιρείας – από την ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων και την αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών, μέχρι τις στοχευμένες επενδύσεις στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε σταθερά στο μονοπάτι της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού, με στόχο κάθε χρόνο να παράγουμε αποτελέσματα αντάξια της ιστορίας και της δυναμικής της Εθνικής Ασφαλιστικής".

Στον Κλάδο Ζωής, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 16,8%, έναντι 7,9% του μέσου όρου της αγοράς, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα Unit-Linked.

Στις Ασφαλίσεις Υγείας, ο ρυθμός ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, αποδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία της στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις, σημειώθηκε αύξηση 14,4%, έναντι 9,4% της αγοράς, με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε όλους τους βασικούς κλάδους. Ιδιαίτερα στην ασφάλιση περιουσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας ήταν 1,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο της αγοράς.

