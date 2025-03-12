Εκλεισε το deal: Η Τράπεζα Πειραιώς εξαγοράζει την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 600 εκατ. ευρώ

Συμφωνήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και έπεσαν οι υπογραφές για τη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών που αφορά την εξαγορά από την Πειραιώς του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής που κατείχε το CVC Capital Partners Fund VII.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη Σύμβαση, το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €600εκατ σε μετρητά, επί τη βάσει συμμετοχής 100%.

Η Συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων της Τράπεζας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Συναλλαγή αυξάνει τα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 5% και την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, αυξάνει την παραγωγή προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού κόστους.

Με βάση τα παραπάνω, και συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για ετήσια διανομή 50% από τα κέρδη του 2025 και εφεξής, η proforma συνολική κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 18,5% για το 2025, ενώ αναμένεται να φθάσει περίπου σε επίπεδο 19,5% έως το 2027 και περίπου 20% έως το 2028. Η επίπτωση αυτή μεταφράζεται σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με ασφαλές απόθεμα έναντι της σύστασης Πυλώνα 2 περίπου 250 μονάδων βάσης το 2025, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης ως το 2027 και να προσεγγίσει τις 400 μονάδες βάσης ως το 2028. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης CET1 της Πειραιώς αναμένεται να διατηρηθεί σε επίπεδο 13% και πάνω.

Η Πειραιώς προτίθεται να επιτύχει την ταξινόμησή της ως Xρηματοοικονομικού Oμίλου (Financial Conglomerate, FICO) και να επιδιώξει την εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού του άρθρου 49 του κανονισμού CRR, σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση της σκοπούμενης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής (κοινώς αναφερόμενου ως Danish Compromise), η οποία, εάν επιτευχθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω το CET1 κεφαλαιακό δείκτη κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14,5% (περίπου 17% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και περίπου 11% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με άνω των €0,8 δισ. Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ("GWP"), το 2024.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού € 4δισ. και ίδια κεφάλαια €0,4δισ για το 2023. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους περίπου €100 εκατ το 2023 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Το δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από ιδιόκτητα γραφεία του δικτύου πωλήσεων και ασφαλιστικούς πράκτορες εταιρικού δικτύου, καθώς και συνεργαζόμενα ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων. Τα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα που παράγονται από τα προαναφερθέντα κανάλια παραγωγής αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία της συνολικής παραγωγής της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες.

Η στοχοθεσία της Πειραιώς για την περίοδο έως το 2028, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος στην αγορά, αναβαθμίζεται, λαμβάνοντας υπόψιν την αναμενόμενη επίδραση της Συναλλαγής, ως ακολούθως:

Η Συναλλαγή υπόκειται στις εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή, ως διεθνείς, τοπικοί νομικοί σύμβουλοι και νομικοί σύμβουλοι σε θέματα ανταγωνισμού, αντίστοιχα.

