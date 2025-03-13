Υπερδιπλασιάστηκαν, τον τελευταίο χρόνο, οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και έφτασαν τα 10,54 δισ. ευρώ με 31.953 επιτυχείς ρυθμίσεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Έναν χρόνο πριν, στο τέλος του 2023, οι ρυθμίσεις οφειλών έφταναν τα 4,36 δισ. ευρώ με 12.025 ρυθμίσεις.

Αυτή η ανοδική τάση στη ρύθμιση οφειλών συνεχίζεται. Ειδικότερα τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν 1.440 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε 437,16 εκατ. οφειλών. Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2024 είχαν γίνει 1.222 ρυθμίσεις για 392 εκατ. ευρώ οφειλές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενο στη σημαντική αύξηση των ρυθμίσεων, δήλωσε: «Η μεταρρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που προωθήσαμε τον Δεκέμβριο του ‘23 – με επιπλέον ''κούρεμα'' της οφειλής έως 28%, υποχρέωση των Τραπεζών, των servicers και του Δημοσίου να αποδεχθούν την πρόταση του εξωδικαστικού για τους ευάλωτους, μείωση του επιτοκίου των οφειλών στο 3% για 3 χρόνια κ.ά. – οδήγησε σε υπερδιπλασιασμό των ρυθμισμένων οφειλών, που έφτασαν τα 10,45 δισ. ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους το οποίο εμπιστεύονται οι πολίτες. Αποτελεί επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής πραγματικής κοινωνικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θεσμού με τον διπλασιασμό του ορίου ένταξης στον υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό. Με τη ρύθμιση που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, ουσιαστικά διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του θεσμού στους συμπολίτες μας που προέρχονται από τη μεσαία τάξη και διευκολύνει ακόμα περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους».

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Πηγή: skai.gr

