Αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ ή κατά 3,3% παρουσίασε η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ανερχόμενη στα 2.508 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024, έναντι 2.428 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 2,9%, έναντι 2,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.123 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024, έναντι 1.108 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 44,8% το δ΄ τρίμηνο, έναντι 45,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 835 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024, έναντι 801 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 33,3%, έναντι 33,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων του εξωτερικού.

Τέλος, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 425 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024, έναντι 407 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων μετοχών του εξωτερικού. Το ποσοστό των μετοχών επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 17,0%, το δ’ τρίμηνο του 2024, έναντι 16,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πηγή: skai.gr

