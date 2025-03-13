Μειωμένες κατά 4,9% ήταν οι χορηγήσεις νέων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων το πρώτο δίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 40.638 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 42.745 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,9%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023 είχε καταγραφεί αύξηση 11,4%.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 ανέρχονται σε 22.177 έναντι 26.086 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 15,0%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, ανήλθε σε 9.089 έναντι 9.325 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,5%.

Όπως και στα αυτοκίνητα, το αντίστοιχο δίμηνο του 2024 είχε καταγραφεί αύξηση 28,9%.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 ανέρχονται σε 8.520 έναντι 8.698 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,0%.

Όσον αφορά τον Φεβρουάριο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.876 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 20.206 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6,6%.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) είχε παρουσιάσει αύξηση 17,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2025 ανέρχονται σε 10.614 έναντι 12.378 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 14,3%.

Τέλος, η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2025, ανήλθε σε 5.405 έναντι 4.372 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 23,6%.

Τον Φεβρουάριο του 2024 είχε παρουσίασει αύξηση 43,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2025 ανέρχονται σε 5.130 έναντι 4.059 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 26,4%.





