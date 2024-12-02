ΕΣΕΕ: Νέος πρόεδρος ο Σταύρος Καφούνης

Νέα σελίδα ανοίγει για την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) μετά την εκλογή του συνδυασμού του Σταύρου Καφούνη, καθώς κέρδισε 14 έδρες στον νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

«Ο νέος πρόεδρος της ΕΣΕΕ, που υποστηρίχθηκε από όλες τις υγιείς δυνάμεις των εμπόρων της χώρας, αφού ευχαρίστησε τον εμπορικό κόσμο για την προσέλευση στις κάλπες, δήλωσε ότι όλοι μαζί θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού εμπορίου και η ΕΣΕΕ ως βασικός κοινωνικός εταίρος θα διεκδικεί πάντα, από την πολιτεία, ώστε το ελληνικό εμπόριο να βρίσκεται στην θέση που του αξίζει», σημειώνεται, επειπλέον, στην ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Καφούνης είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.