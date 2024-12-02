Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα ολοένα και αυξάνεται η καταναλωτική διάθεση μιας και το επιβάλει η γιορτινή περίοδος. Rίχνοντας μια ματιά τριγύρω θα διαπιστώσετε ότι όλο και κάποιος από το κοντινό περιβάλλον ετοιμάζεται να κάνει ή έχει κάνει ήδη κάποια παραγγελία στις δημοφιλείς κινεζικές εταιρείες Temu και Shein.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα των δύο πλατφορμών, σε συνδυασμό με τις συνεχείς διαφημίσεις στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους λιανοπωλητές της Δύσης οι οποίοι προσπαθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους ενόψει εορταστικής περιόδου.

Η εταιρεία λογισμικού Salesforce δήλωσε ότι αναμένει περίπου μία στις πέντε ηλεκτρονικές αγορές που θα πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά να γίνει μέσω των τεσσάρων διαδικτυακών αγορών που εδρεύουν ή ιδρύονται στην Ασία: Shein, Temu, TikTok Shop και AliExpress. Από τις παγκόσμιες πωλήσεις εκτός Κίνας, αναμένεται να αντληθούν περίπου 160 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων τα περισσότερα αναμένεται να πάνε στη Shein και την Temu.

Η Shein, που τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, χρησιμοποιεί μερικές τεχνικές ίδιες με αυτές της Temu, όπως αναδυόμενα κουπόνια και διαφημίσεις, για να πείσει τους αγοραστές να συνεχίσουν να μπαίνουν στα site τους και να ψωνίζουν.

Ωστόσο, η Shein φαίνεται λίγο πιο συγκρατημένη στην προσέγγισή της αφού στοχεύει κυρίως σε νεαρές γυναίκες σε αντίθεση με την Temu η οποία στρέφεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα φύλα. Η Temu είναι ο δεύτερος ιστότοπος διαδικτυακών αγορών με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, ανέφερε η εταιρεία λογισμικού Similarweb τον Σεπτέμβριο. Οι πελάτες πηγαίνουν εκεί αναζητώντας πρακτικά αντικείμενα όπως χαλάκια πόρτας και ανόητα προϊόντα όπως μια φιάλη ουίσκι σε σχήμα vintage κινητό τηλέφωνο από τη δεκαετία του 1990.

Την ίδια ώρα, τόσο η Shein όσο και η Temu έχουν δημιουργήσει αποθήκες στις ΗΠΑ για να επιταχύνουν τους χρόνους παράδοσης και να τους βοηθήσουν να ανταγωνιστούν καλύτερα εταιρείες όπως την Amazon ενώ παράλληλα η Temu επιστρατεύει Κινέζους εμπόρους για την αποθήκευση των αποθεμάτων τους στις ΗΠΑ.

Τώρα και οι δύο εταιρείες προσπαθούν να επεκταθούν πέρα ​​από τους αγοραστές που διψούν για ευκαιριακές αγορές με την Temu να στοχεύει πλέον στην πώληση μεγαλύτερων αντικειμένων όπως έπιπλα.

Πηγή: skai.gr

