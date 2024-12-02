ΕΒΕ: Black Friday και Cyber Monday ικανοποίησαν εμπόρους και καταναλωτές

Η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της Black Friday και της Cyber Monday, θα ξέπεράσει τα επίπεδα του 3% του πληθωρισμού και τα περσινά επίπεδα των περίπου 3 εκατ. πωλήσεων με μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του, ο κ. Κορκίδης ανέφερε πως «Το τριήμερο εκπτωτικό γεγονός της Black Friday και Cyber Monday αποδείχθηκε και φέτος πως αποτελεί μια καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για πάνω από 8 στους 10 Έλληνες. Παρόλο που εβδομάδες πριν οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές και να κάνουν προαγορές, η κορύφωση των εκπτωτικών αγορών πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα, Cyber Monday, με τζίρο που ξεπέρασε τουλάχιστον πληθωριστικά τα περσινά 130 εκατ. ευρώ».

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, «Σε πρώτη εκτίμηση η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών της Black Friday επιβεβαίωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον. Παρόλο που 1 στους 10 Έλληνες πιστεύει ότι δεν υπάρχουν πια μεγάλες προσφορές στις τιμές, όπως στο παρελθόν, τουλάχιστον οι 8 στους 10 πιστεύουν ότι η Black Friday αποτελεί μια καλή ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Μάλιστα αρκετοί είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα για να μην χάσουν τις ευκαιρίες της Black Friday. Το βασικό κίνητρο που οδηγεί 5 στους 10 Έλληνες να ψωνίσουν κατά τη διάρκεια της Black Friday, είναι οι εκπτώσεις σε επώνυμα προϊόντα που συνήθως δεν αγοράζουν επειδή είναι πολύ ακριβά.

Ακολουθεί το κίνητρο για 4 στους 10 της αγοράς προϊόντων που συνήθως αγοράζουν κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά σε χαμηλότερες τιμές. Οι 2 στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα και 1 στους 10 για να εφοδιαστεί φθηνότερα είδη καθημερινής ανάγκης, ενώ 1 στους 5 χρησιμοποιεί την Black Friday για να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, ως ανταμοιβή με μια μικρή και φθηνή απόλαυση».

Οnline shopping ή αγορές σε κατάστημα;

Αναφορικά με το δίλημμα online shopping ή αγορές σε κατάστημα -όπως είπε ο κ. Κορκίδης - «οι Έλληνες καταναλωτές για την Black Friday & Cyber Monday είναι διχασμένοι, αφού πάνω από 4 στους 10 ψωνίζουν online και 5 στους 10 σε φυσικά καταστήματα με κυριότερους λόγους την άμεση παραλαβή του προϊόντος, αλλά και για να μην τους απασχολήσουν οι επιστροφές».

«Στην προσπάθεια των καταναλωτών να αναζητήσουν χαμηλότερες τιμές μέσω άγνωστων ιστοσελίδων e-shops θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως καραδοκούν οι διαδικτυακοί απατεώνες να εκμεταλλευτούν την ζήτηση των ημερών. Βεβαίως οι υπηρεσίες Δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος παρακολουθούν στενά κακόβουλες δραστηριότητες, ώστε να περιορίσουν τις παραπλανητικές αγορές και να προστατεύσουν τους καταναλωτές να μην πέσουν θύματα απάτης και χάσουν τα χρήματά τους. Το ασφαλέστερο για τους καταναλωτές και το ζητούμενο για τους εμπόρους, ανεξάρτητα με τον τρόπο που επιθυμεί ο καθένας να κάνει τις αγορές του, είναι να επιλέξει ελληνικά e-shops και τοπικά φυσικά καταστήματα» τόνισε ο κ. Κορκίδης και ανέφερε πως η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά εκτιμάται πως «θα ξεπεράσει πάνω από τα επίπεδα του 3% του πληθωρισμού τα περσινά επίπεδα των περίπου 3 εκατ. πωλήσεων με μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ».

