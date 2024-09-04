Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ραντεβού στα τυφλά...

Έτσι χαρακτηρίζουν τις συναντήσεις τους με τους υποψήφιους ενοικιαστές οι ιδιοκτήτες ακινήτων προς εκμίσθωση. Δεν γνωρίζουν τίποτε για το ιστορικό αυτών που τους ζητούν να τους εμπιστευθούν τις περιουσίες τους με αποτέλεσμα πολλές να…υπερβαίνουν τα εσκαμμένα στην προσπάθεια τους να βεβαιωθούν ότι έχουν βρει το σωστό άνθρωπο για το ακίνητο τους. Γι’ αυτό και πολλές φορές ζητούν ακόμη κι εκκαθαριστικό της εφορίας. Ο υποψήφιος ενοικιαστής δεν υποχρεούται να το επιδείξει και κάπου εκεί... χαλάει η δουλειά. Και είναι πολλές οι δουλειές που χαλάνε έτσι παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα της εύρεσης στέγης έχει οξυνθεί.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να το …απαλύνει η κυβέρνηση η οποία έχει εντάξει στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ένα είδος Τειρεσία ενοικιαστών ο οποίος βέβαια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες του skai.gr, θα πρόκειται για ένα μητρώο στο οποίο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να αξιολογούν τους ενοικιαστές. Θα μπορούν να αναφέρουν λ.χ. ότι ο πρώην νοικάρης τους άφησε απλήρωτους λογαριασμούς (ύδρευση – ηλεκτροδότηση – κοινόχρηστα) ή απλήρωτα νοίκια. Θα μπορούν ενδεχομένως να αναφέρουν ενοικιαστές που προκάλεσαν ζημιές. Φυσικά, θα μπορούν και να βάζουν και άριστα αν ο ενοικιαστής ήταν τύπος και υπογραμμός.

Κάπως έτσι θα προκύπτει μια συνολική βαθμολόγηση για τον ενοικιαστή, θα σκιαγραφείται το προφίλ του και μέσω του μητρώου οι εκμισθωτές θα μπορούν να αξιολογήσουν πολύ καλύτερα τον άνθρωπο που θα έχουν μπροστά τους και θα τους ζητά το ακίνητο τους.

Το μητρώο αυτό είναι μια πρώτη απάντηση στις ανησυχίες των ιδιοκτητών ακινήτων σύμφωνα με τους οποίους 1/10 ενοικιαστές παρουσιάζει κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά «γεννώντας» φέσια. Η ίδια μάλιστα η ομοσπονδία τους έχει προχωρήσει σε μια πολύ τολμηρότερη πρόταση προς την κυβέρνηση.

Όπως οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα - πριν την υπογραφή μιας δανειακής σύμβασης - να «ακτινογραφούν» πλήρως τον υποψήφιο πελάτη τους έτσι και οι εκμισθωτές, υποστηρίζουν , θα πρέπει για την υπογραφή μιας επίσης δυνητικά μακροχρόνιας σύμβασης όπως είναι η ενοικίαση ενός ακινήτου, να έχουν στη διάθεση τους βασικά κατά τη γνώμη τους στοιχεία όπως :

Τυχόν οφειλές σε εφορία

Τυχόν οφειλές σε ασφαλιστικά στοιχεία

Αν βρίσκονται στον Τειρεσία

Φορολογικά στοιχεία μέσω της ΑΑΔΕ

«Μόνο έτσι θα μπορούμε να αποφύγουμε να νοικιάζουμε ένα ακίνητο των 600€/μήνα σε κάποιον με απολαβές 800€ ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα μας αφήσει απλήρωτα ενοίκια» υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες μιλώντας στον skai.gr. Επίσης εκτιμούν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ξεμπλόκαρε και πολλές συναλλαγές αφού θα αφαιρούσε έναν βασικό φόβο από την πλευρά των ιδιοκτητών πολλοί από τους οποίους προτιμούν να αφήνουν ανεκμετάλλευτα τα ακίνητα τους από το να έρχονται αντιμέτωποι με χρέη.

Όσο έψαξα, ένα τέτοιο εργαλείο δημοσίου χαρακτήρα, δεν μπόρεσα να βρω στην Ευρώπη. Στην Αμερική όμως και στην Αυστραλία τέτοιου είδους υπηρεσίες ζουν και βασιλεύουν!

Στις ΗΠΑ, με 21 μόλις δολάρια ένας ιδιοκτήτης μπορεί να προσλάβει συγκεκριμένη εταιρεία αξιολόγησης ενοικιαστή και να έχει πρόσβαση:

Σε στοιχεία της ταυτότητας του

Στην πιστοληπτική του αξιολόγηση

Σε στοιχεία για προηγούμενες εξώσεις ή αιτήσεις χρεοκοπίας

Σε τυχόν πρότερες αξιολογήσεις του σε άλλες πλατφόρμες

Με 6 δολάρια επιπλέον γίνεται έλεγχος ποινικού μητρώου και τυχόν σεξουαλικών παραβάσεων ενώ 10 δολάρια κοστίζει το εκκαθαριστικό της εφορίας.

Στην Αυστραλία, το ισχύον καθεστώς μοιάζει πιο πολύ με αυτό που θέλει να κάνει η Ελληνική κυβέρνηση. Τα μητρώα ενοικιαστών είναι γνωστά εκεί ως «μαύρες» λίστες και περιέχουν προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκμισθωτές με προηγούμενους ενοικιαστές.

Για να βρεθεί στη λίστα κάποιος θα πρέπει:

Είτε να έχει αφήσει απλήρωτα ενοίκια

Είτε να υπάρχει δικαστική απόφαση έξωσης

Στις αρχές Αυγούστου η Αυστραλιανή κυβέρνηση άλλαξε μάλιστα το νόμο που προέβλεπε ότι το κόστος για τον έλεγχο του ιστορικού κάποιου ως ενοικιαστή – 19$ έως 30$ - θα έπρεπε να το επωμιστεί ο υποψήφιος ενοικιαστής!!! Πλέον θα το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης του προς εκμίσθωση ακινήτου.

Όπως επανειλημμένα αναφέρεται στα sites των εταιρειών που αναλαμβάνουν τον έλεγχο ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ;

