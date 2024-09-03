Η χώρα που τριπλασιάζει τον φόρο στους τουρίστες

Πιο ακριβά θα κοστίζει μια επίσκεψη στις λίμνες, τα βουνά και τα οινοποιεία της Νέας Ζηλανδίας καθώς η χώρα αυξάνει από την 1η Οκτωβρίου το "Τέλος Διατήρησης Επισκεπτών και Τουρισμού" (IVL) από τα 35 δολ. Νέας Ζηλανδίας στα 100 δολ.

“Ο διεθνής τουρισμός συνοδεύεται από κόστη για τις τοπικές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης πίεσης που ασκείται σε περιφερειακές υποδομές, ενώ ενέχει και υψηλότερο κόστος προστασίας και συντήρησης της δημόσιας περιουσίας,” δήλωσε ο Matt Doocey, υπουργός Τουρισμού και Φιλοξενίας της Νέας Ζηλανδίας, όπως μεταδίδει το CNN.

To τέλος IVL, το οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2019, είχε στόχο να συμβάλλει στην κάλυψη των δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Doocey, οι διεθνείς τουρίστες δαπάνησαν στη Νέα Ζηλανδία πάνω από 11 δισ. δολ. την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2023 και Μαρτίου 2024.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με τον τριπλασιασμό του φόρου.

Η Tourism Industry Aotearoa (TIA), μια κοινοπραξία που αποτελείται από επαγγελματίες του κλάδου της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, επέκρινε την απόφαση.

“Η τουριστική ανάκαμψη της Νέας Ζηλανδίας υπολείπεται του υπόλοιπου κόσμου, και η αύξηση του τέλους θα πλήξει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά μας” ανέφερε η ένωση ΤΙΑ σε ανακοίνωσή της. Επιπλέον, εκτιμά πως η Νέα Ζηλανδία θα χάσει τουρίστες από τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που έχουν περισσότερες πτήσεις και λιγότερο απαγορευτικά τέλη.

Το Τέλος Επισκεπτών δεν είναι το μόνο επιπλέον κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τουρίστες που θα επισκεφτούν τη Νέα Ζηλανδία. Από 1η Οκτωβρίου αυξάνονται και τα κόστη για την έκδοση βίζα από τα $131 στα $211.

Σύμφωνα με το CNN πολίτες από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και το Μεξικό, έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής της βίζα και μπορούν να εισέλθουν στη χώρα για τρεις μήνες εφόσον την επισκέπτονται για τουριστικούς λόγους. Παρ’ολ’ αυτά θα πρέπει να εκδώσουν μια ηλεκτρονική βίζα και να πληρώσουν το IVL.

Ανεξάρτητα πώς αποκαλείται, το θέμα του “τουριστικού φόρου” βρίσκεται στο επίκεντρο της τουριστικής βιομηχανίας το τελευταίο διάστημα. Περίπου 60 προορισμοί σε όλο τον κόσμο, από τη Βενετία έως το Μπουτάν χρεώνουν κάποιας μορφή φόρο στους τουρίστες για να εισέλθουν και να επισκεφθούν τη χώρα. Σχεδόν όλοι οι προορισμοί που επιβάλλουν φόρο υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητος για να αντισταθμίσουν τη συμφόρηση, την περιβαλλοντική ζημιά καθώς και άλλες παρενέργειες που προκύπτουν από τον υπερτουρισμό.

