Πτώση καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου με τα αμερικανικά συμβόλαια να υποχωρούν πάνω από 3%, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του έτους.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023, με απώλειες έως και άνω του 4%, άτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι, μετά τη δημοσίευση στοιχείων για αδύναμη ανάπτυξη στην Κίνα και ενώ η αγορά περιμένει αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ.

Οι εκπρόσωποι του ΟΠΕΚ+ ανέφεραν ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου τον Οκτώβριο, ανέφεραν πηγές στο Reuters και στο Bloomberg.

Η παραγωγική δραστηριότητα στην Κίνα, εν τω μεταξύ, υποχώρησε σε χαμηλό έξι μηνών τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο. Σημειώνεται πως η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Η παραγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού την Τρίτη.

Αναλυτικά, οι τιμές του πετρελαίου όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής την Τρίτη:

West Texas Intermediate - Συμβόλαιο Οκτωβρίου: 70,97 δολάρια το βαρέλι, μειωμένη κατά 2,58 δολάρια ή 3,48%. Από τις αρχές του χρόνου το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει 1%.

Brent-Συμβόλαιο Νοεμβρίου: 74,42 δολάρια το βαρέλι, πτώση 3,10 δολ. ή 4%. Από τις αρχές του έτους ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς έχει πέσει 3,47%.

Βενζίνη RBOB-Συμβόλαιο Οκτωβρίου: $2 ανά γαλόνι, κάτω από 8 σεντς ή 4,21%. Από αρχές του χρόνου, η υποχωρεί 4,6%

Φυσικό αέριο-Συμβόλαιο Οκτωβρίου: $2,09 ανά χίλια κυβικά πόδια, πτώση 3 σεντς ή 1,55%. Έως σήμερα, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες 16,7%.

Το καλύτερο για τον ΟΠΕΚ+ θα ήταν να περιμένει μέχρι τον Δεκέμβριο, δεδομένης της επιβράδυνσης της ζήτησης στην Κίνα, είπε στους πελάτες τη Δευτέρα η Helima Croft, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital Markets.

Η προοπτική αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ και η αδύναμη οικονομία στην Κίνα επισκιάζουν τις μεγάλες διαταραχές της παραγωγής στη Λιβύη.

Η ανατολική κυβέρνηση της Λιβύης στη Βεγγάζη προσπάθησε να σταματήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές, εν μέσω διαφωνίας με την υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, σχετικά με το ποιος πρέπει να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Η National Oil Corporation της Λιβύης κήρυξε "ανωτέρα βία" στο κοίτασμα πετρελαίου El-Feel τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

