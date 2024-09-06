Στην τελική φάση εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα «deal» στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία (SPA) με τη Farallon για την εξαγορά του δικτύου κλινικών της Euromedica.

Ειδικότερα, η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει, την εξαγορά από το «Ερρίκος Ντυνάν» πέντε Γενικών και Μαιευτικών Κλινικών σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, ενός Κέντρου Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και εταιρειών Προμηθειών, Πληροφορικής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων.

Πρόκειται για τις κλινικές, Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός, Γένεσις και το κέντρο αποκατάστασης Αρωγή στη Θεσσαλονίκη, τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο και τη Ζωοδόχο Πηγή στην Κοζάνη.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς δημιουργείται ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους υγείας στην Ελλάδα, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, που θα αποτελέσει επίσης κέντρο εκπαιδεύσεως ιατρών και νοσηλευτών, έχοντας ήδη συνάψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας με τις αντίστοιχες σχολές έγκριτων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Από την πλευρά του «Ερρίκος Ντυνάν» έχει επισημανθεί ότι φιλοδοξία του νέου ομίλου είναι να καταστεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και όχι μόνο για υπηρεσίες περίθαλψης, επενδύοντας στην υψηλή τεχνολογία, στη διατήρηση της διακεκριμένης ποιότητας παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και στη διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου εμπειρίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Ο όμιλος θα απασχολεί πάνω από 2.500 εργαζομένους, διαθέτοντας περισσότερες από 1.400 κλίνες δευτεροβάθμιας φροντίδας πανελληνίως, έχοντας τη δυνατότητα να νοσηλεύει πάνω από 120.000 περιστατικά τον χρόνο και να εξυπηρετεί περισσότερα από 750.000 εξωτερικά περιστατικά στο δίκτυο των κλινικών του.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Αρχής Ανταγωνισμού και τη λήψη των προβλεπόμενων από το νόμο εγκρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

