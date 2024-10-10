Ερευνα για υδρογονάνθρακες: Ξεκινά η β' φάση Νοτιοδυτικά της Κρήτης

Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης έρευνας για υδρογονάνθρακες που διεξήγαγε η κοινοπραξία ExxonMobil/HELLENiQ ENERGY στις θαλάσσιες περιοχές του οικοπέδου «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», καθώς και την απόφαση της κοινοπραξίας να προχωρήσει επίσημα στη δεύτερη φάση ερευνών ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Οι μισθώτριες εταιρείες ExxonMobil/HELLENiQ ENERGY γνωστοποίησαν στην ΕΔΕΥΕΠ την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για το οικόπεδο «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», και υπέβαλαν το αίτημά τους για έναρξη της β' φάσης του σταδίου ερευνών που θα είναι και το καθοριστικό για την τελική απόφαση διεξαγωγής γεωτρήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης φάσης έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2024, με το επόμενο στάδιο ερευνών να ξεκινάει επίσημα σήμερα 10 Οκτωβρίου 2024.

Η δεύτερη φάση θα έχει διάρκεια 3 έτη και αφορά στην κατ' ελάχιστο ολοκλήρωση της πρόσκτησης και επεξεργασίας τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων.

Τι περιελάμβανε η α' φάση ερευνών

Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την πρόσκτηση και επεξεργασία 3,250 χιλιομέτρων δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, και την πραγματοποίηση γεωχημικής έρευνας. Την αρχική φάση των θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023, πραγματοποίησε η διεθνής εταιρεία πρόσκτησης και επεξεργασίας θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων PGS (πλέον έχει συγχωνευθεί με την εταιρεία TGS), για λογαριασμό των μισθωτριών εταιρειών ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY. Η PGS ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εργασιών με απόλυτη επιτυχία, τηρώντας παράλληλα αυστηρότατα περιβαλλοντικά μέτρα, όπως το πρωτόκολλο «ήπιας εκκίνησης» και η «ζώνη αποοκλεισμού». Oι τελικές εργασίες που διενεργήθηκαν υπερκάλυψαν την ελάχιστη δαπάνη που προέβλεπε η σχετική σύμβαση, ύψους 5,000,000 ευρώ, αλλά και το ελάχιστο πρόγραμμα εργασιών, καθώς προσκτήθηκαν συνολικά 7,789 χιλιόμετρα σεισμικών έναντι των 3,250 ελάχιστων απαιτούμενων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινοπραξία ExxonMobil/HELLENiQ ENERGY έχει ήδη διεξαγάγει προκαταρκτικές τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή, και πάλι σε συνεργασία με την PGS, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν χαρτογράφηση του πυθμένα και των πιο επιφανειακών στρωμάτων του υπεδάφους, και τα γεωφυσικά δεδομένα που συλλέχθηκαν βρίσκονται ήδη σε στάδιο ερμηνείας και αξιολόγησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις: «Η απόφαση της κοινοπραξίας να ανακοινώσει και τυπικά την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης έρευνας στο οικόπεδο «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση της HELLENiQ ENERGY να προχωρήσει και εκείνη στη δεύτερη φάση ερευνών στα οικόπεδα «Ιόνιο» και «Μπλοκ 10». Το γεγονός ότι οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συνεχίζουν με αδιάκοπο ρυθμό τις ερευνητικές εργασίες τους, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι ο ελλαδικός χώρος διαθέτει δυνητικά, σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου, που μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε να τονίσουμε την εξαιρετική συνεργασία με τους επενδυτές που έχουν ήδη εκτελέσει μεγάλο μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων και της δεύτερης φάσης ερευνών. Το οποίο σημαίνει ότι κινούνται με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι προβλέπει το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τηρώντας σε απόλυτο βαθμό τα αυστηρά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

