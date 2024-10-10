Του Χρυσόστομου Τσούφη

Υπερδιπλασιασμό του κινδύνου για πόλεμο Ιράν-Ισραήλ στο 22% (από 10% τον Απρίλιο) βλέπει η BMI της Fitch στην τελευταία της ανάλυση.



Στο σενάριο αυτό , ένα από τα τρία που αναλύει η Fitch, το Ισραήλ εξαπολύει στρατηγικό χτύπημα στο Ιράν ( ενεργειακές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις), η απάντηση του οποίου σε Ισραηλινές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οδηγεί σε ολομέτωπο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών. Στο σενάριο αυτό από το παγκόσμιο ΑΕΠ αφαιρείται 2-3% για φέτος και 0,5% για το 2025. Η τιμή του πετρελαίου σχεδόν διπλασιάζεται στα 150$/βαρέλι καθώς το Ιράν θα προσπαθήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ από όπου διέρχεται το 20.5% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου. Ο πληθωρισμός βραχυπρόθεσμα θα ξανά αυξηθεί και κάποιες κεντρικές τράπεζες όπως η FED θα μπορούσε να αντιδράσει με εκ νέου αύξηση επιτοκίων



Στο μεσαίο σενάριο που συγκεντρώνει 28% πιθανότητες, το χτύπημα του Ισραήλ δεν είναι τόσο ισχυρό και η όξυνση σύντομα αποκλιμακώνεται αφού και το Ιράν δεν έχει πολλές επιλογές για ..αντίποινα . Το σενάριο αυτό είναι το πιο ήπιο καθώς έχει πολύ μικρή επίπτωση τόσο στο παγκόσμιο ΑΕΠ όσο και στις τιμές του πετρελαίου που θα κυμαίνονται μεταξύ 70-75$/βαρέλι. Οι κεντρικές τράπεζες απτόητες συνεχίζουν τη στρατηγική μείωσης των επιτοκίων



Το βασικό σενάριο για τη Fitch – στο 50% - προβλέπει ότι Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν χτυπήματα για εβδομάδες αλλά τελικά οι διπλωματικές πιέσεις φέρνουν αποτελέσματα. Κι εδώ είναι μικρή η επίπτωση στην παγκόσμια ανάπτυξη ενώ η τιμή του πετρελαίου «χτυπά» και τα 90$ πριν αρχίσει να παίρνει πάλι την κατιούσα. Η μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες δεν αλλάζει, ενδεχομένως όμως να επιβραδυνθεί.



Στο απευκταίο ενδεχόμενο που πράγματι ξεσπάσει ολομέτωπος πόλεμος ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ , το περιβάλλον υψηλών τιμών ενέργειας και πληθωρισμού ταυτόχρονα με τα υψηλά επιτόκια και την ατμόσφαιρα αβεβαιότητας, οδηγεί την οικονομία της Ευρωζώνης πίσω στο φάσμα της ύφεσης.



Σύμφωνα με την Fitch , η Ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στο ενδεχόμενο πολέμου.

Μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών που εξετάζονται, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη εισαγωγή πετρελαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ με 7%. Τα καύσιμα και η ενέργεια συμμετέχουν στο καλάθι του πληθωρισμού με 8,2% (7η υψηλότερη τιμή) ενώ πετρέλαιο και φυσικό αέριο καταλαμβάνουν το 73% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα (10η υψηλότερη τιμή)

Αποτέλεσμα ; Η Ελληνική οικονομία να θεωρείται ως η 6η πιο εκτεθειμένη μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών :



Πορτογαλία 50,5 μονάδες

Αυστρία 39,2 μονάδες

Βέλγιο 36,1 μονάδες

Ν. Κορέα 35,5 μονάδες

Ιταλία 35,3 μονάδες

Ελλάδα 34,6 μονάδες



Όπως αναμενόταν οι ΗΠΑ είναι οι λιγότερο εκτεθειμένες κι ακολουθούν Γερμανία και Καναδάς



Επίσης όπως είναι αναμενόμενο , το πλήγμα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Στη «διακεκαυμένη» ζώνη βρίσκονται χώρες όπως το Πακιστάν ( η ενέργεια συμμετέχει στο καλάθι του πληθωρισμού με 20%) η Κένυα, η Αιθιοπία, η Ινδία και η Βραζιλία (παρότι εξαγωγός πετρελαίου)



