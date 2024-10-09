Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,56%- 207,22 εκατ. ευρώ τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 1.420 μονάδες, ενώ οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Jumbo,της Viohalco, της Coca Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.419,27 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.430,77 μονάδες (+0,24%) και κατώτερη τιμή στις1.418,38 μονάδες (-0,62%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 207,22 εκατ. ευρώ, κε των οποίων τα 87,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 42.892.369 μετοχές.

Πέρασαν δύο πακέτα 13, 5 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (περίπου το 3% του μετοχικού κεφαλαίου) αξίας 56,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+2,10%), Viohalco (+1,80%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,73%) και της Coca Cola HBC (+1,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-2,99%), της Εθνικής (-1,95%), της Motor Oil (-1,89%) και της Alpha Bank (-1,23%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Κύπρου και η Εθνική διακινώντας 15.842.165 και 6.820.740 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Κύπρου με 67,11 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 51,13 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 50 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα +5,43% και Foodlink +5,16%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κύπρου -10,52% και Attica Bank -7,87%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,2000 -1,04%

ALPHA BANK: 1,4830 -1,23%

AEGEAN AIRLINES: 10,2500 -0,29%

VIOHALCO: 5,6500 +1,80%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6800 +1,73%

ΔΑΑ:5,5020 -0,77%

ΔΕΗ: 11,5500 +0,35%

COCA COLA HBC:32,5400 +1,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8700 -0,85%

ΕΛΠΕ: 7,0200 -1,06%

ELVALHALCOR: 1,8300 -0,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4360 -1,95%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 -0,18%

EUROBANK: 1,9540 -0,81%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,6900 -0,13%

MOTOR OIL: 20,7600 -1,89%

JUMBO: 26,2000 +2,10%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2000 -0,18%

ΟΛΠ:27,2000 -1,09%

ΟΠΑΠ: 15,9000 +0,51%

ΟΤΕ:15,8400 +0,57%

AUTOHELLAS:10,3800 -2,99%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7000 -0,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5200 -0,20%

