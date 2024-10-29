Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πλήρης διερεύνηση της εξαγοράς της Ηλέκτωρ από θυγατρική της Μότορ Όιλ

Προβληματισμούς εκφράζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ηλέκτωρ από θυγατρική της Μότορ Όιλ, και προχωρά σε πλήρη διερεύνηση της συγκέντρωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «εγείρονται προβληματισμοί ως προς τα αποτελέσματα της γνωστοποιηθείσας πράξης στην κατασκευή μονάδων διαχείρισης (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, και δη στα στερεά απόβλητα, δευτερευόντως δε στη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, και δη στα στερεά απόβλητα».

Η έκδοση της απόφασης αναμένεται εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης. Η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Αναλυτικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Στις 23 Οκτωβρίου 2024 κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3959/2011, της από 02.08.2024 γνωστοποιηθείσας, κατά το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «MANETIAL LIMITED», θυγατρική εταιρεία της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 2β του Ν. 3959/2011, ως ισχύει.

Bάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) εκτιμά ότι προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εγείρονται προβληματισμοί ως προς τα αποτελέσματα της γνωστοποιηθείσας πράξης στην κατασκευή μονάδων διαχείρισης (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, και δη στα στερεά απόβλητα, δευτερευόντως δε στη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, και δη στα στερεά απόβλητα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν τα στοιχεία σχετικά με την ακριβή οριοθέτηση και τη διάρθρωση των σχετικών αγορών και τον ακριβή προσδιορισμό των μεριδίων αγοράς και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, συνεκτιμώντας και τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία και παράγοντες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3959/2011.

Κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, η ΕΑ θα εξετάσει εάν επιβεβαιώνονται οι αμφιβολίες της ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του N. 3959/2011, από τη γνωστοποίηση, στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, της κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απόφαση της ΕΑ επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης.

Η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

