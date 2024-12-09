Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια ΙΚΕ» από την Intrakat

Τον αποκλειστικό έλεγχο της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ απέκτησε η INTRAKAT, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που αφορά στη δημόσια ανακοίνωση συγκέντρωσης επιχειρήσεων (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Στις 28 Νοεμβρίου 2024 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η επιχείρηση INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και με διακριτικό τίτλο INTRAKAT, μητρική εταιρεία του Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ, αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ.

2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι: (α) Ο Όμιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, των μεταλλικών κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και στους τομείς των αδρανών υλικών, της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επαγγελματικών κτιρίων (facility management) και της παραγωγής και εμπορίας πρασίνου. (β) Η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

