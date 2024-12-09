Θα υπερβεί τα $200 δισ. η αγορά υπηρεσιών public cloud στην ΕΜΕΑ

Ταχύτατη ανάπτυξη, η οποία μάλιστα θα συνεχιστεί, γνωρίζει η αγορά υπηρεσιών δημόσιου νέφους/ cloud (PCS) στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA). Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε $203 δισ. για το 2024, για να φτάσει τα $415,1 δισ. έως το 2028. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του International Data Corporation (IDC), η αγορά αυτή θα παρουσιάσει σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 20,0% για την περίοδο έως το 2028.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι υπηρεσίες λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, καλύπτοντας το 64,4% των εσόδων του PCS για το 2024. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους είναι πιο αργή σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες. Αντίθετα, οι υπηρεσίες πλατφόρμας ως υπηρεσία (PaaS) είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας, με CAGR 29,3% για την ίδια περίοδο, ενώ οι υπηρεσίες υποδομών ως υπηρεσία (IaaS) ακολουθούν με CAGR 21,6%.

Η αγορά αναμένεται να φτάσει τα $415 δισ. έως το 2028 από $203 δισ., που εκτιμάται το 2024

Η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ιδίως της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), καθώς και οι επενδύσεις σε υποδομές cloud από παρόχους υπηρεσιών, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε υποδομές έτοιμες για AI, ενώ οι πάροχοι δημόσιου cloud ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερες λειτουργίες AI στα προϊόντα τους.

“Καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ζήτηση για επεκτάσιμες υποδομές αυξάνεται ραγδαία”, αναφέρει η IDC και προσθέτει: “Οι πάροχοι δημόσιου cloud γίνονται το βασικό σημείο εισόδου, προσφέροντας τις απαραίτητες υποδομές χωρίς σημαντικές προκαταβολικές επενδύσεις”.

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Δυτική Ευρώπη ηγείται της αγοράς στην περιοχή EMEA, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% των εσόδων, με τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να ξεχωρίζουν, ως βασικοί προορισμοί επενδύσεων. Στο μεταξύ, οι παγκόσμιοι κολοσσοί, όπως η Google, η AWS, η Microsoft και η Oracle, σύμφωνα με την ανάλυση της IDC, επεκτείνουν τις υποδομές τους σε χώρες, όπως η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Δανία και η Ισπανία.

Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική (MEA), η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη υπο-περιφέρεια για τις IaaS υπηρεσίες, μεγάλοι πάροχοι, όπως η AWS, η Microsoft, η Google και η Alibaba, επενδύουν ενεργά σε χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νότια Αφρική.

Προοπτικές

Η ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών δημόσιου cloud στην περιοχή EMEA αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη για ανθεκτικές, επεκτάσιμες και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. Με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί τον καταλύτη για νέες ευκαιρίες, οι υποδομές cloud θα παραμείνουν ο βασικός μοχλός για την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

